亞洲配額呼聲起》2日投強悍卡位關鍵 許銘傑︰融入台灣環境

許銘傑（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將在洋砲邦力多離隊後，先發輪值擺上兩名日籍投手鈴木駿輔、阿部雄大，和其他球隊洋投相較絲毫不遜色。

鈴木、阿部表現

不輸其他隊洋投

兩大東洋助拳人在中職佔一席之地，富邦投手教練許銘傑認為，關鍵在於他們能融入台灣環境，今年阿部很早就來台備戰，剛好鈴木在陣中，可以告訴阿部台灣風土民情和球隊運作，「前年我在樂天當教練和就認識鈴木，他是很認真的選手，求知慾很高，這是他表現不錯的原因，好的部分也會影響阿部。」

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日獨盟或社會人球隊

沒有顯赫資歷

鈴木和阿部來台前都沒有顯赫資歷，只在日本獨盟或社會人球隊發展，許銘傑說，沒有顯赫的出身、背景和資歷，想要在國外出人頭地，勢必要比別人更努力，他們的努力有被教練團看到。

認真、自主性高

帶動團隊化學效應

鈴木和阿部影響的不只是球隊戰績，還有更深層的團隊化學效應，許銘傑說，「日本球員認真、自主性高，多多少少會影響其他選手，也會帶動團隊的自主性，別人認真，你不認真就會被追過。」

提「亞洲配額制」

中職可嘗試導入

今年韓職實施「亞洲配額」新制，效力韓華鷹的台灣左投王彥程年薪僅10萬美元，貢獻度不亞於百萬美元年薪洋投。許銘傑指出，未來中職可以嘗試導入「亞洲配額」，對於台灣環境或許會有不太一樣的刺激，畢竟每年被解約的洋將不少，他們不一定不好，只是在那一段期間表現不好，多一次機會也對球隊多一次幫助。

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