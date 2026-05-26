亞洲配額呼聲起》小野寺嘗甜頭！ 台鋼挖寶東洋投手

小野寺賢人（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕延攬日本球員，台鋼雄鷹很有經驗。早從2023年，新軍台鋼正式加入中職二軍賽事，就以測試洋將身分延攬獨立聯盟出身的小野寺賢人，至今4年，球隊年年都有日投在陣中。

小野寺2024年在台鋼一軍留下9場先發、防禦率2.31成績，同年因傷離隊前，都是球隊先發戰力，他目前效力業餘成棒台壽霸龍隊。

請繼續往下閱讀...

延攬日獨盟選手開先例

被問及對日本獨盟洋將市場的評估，台鋼領隊劉東洋說：「當初小野寺算是第一個從日本獨盟來的洋將。我們的出發點是，日本投手多半有一定控球能力，而整個棒球發展上，日本一直都是量產好手的地方，我們判斷如果花一點時間挖掘，應該會有實力不錯的選手。」

劉東洋坦言，當時也很好奇小野寺賢人在中職能投出怎樣的成績，「雖然他後來受傷離隊，但不管是控球還是表現，都算有一定程度戰力，加上這一類選手，想在新環境生存的企圖心通常很強，這也是當初我們覺得可以挖掘的主要考量。」

台鋼目前則有日投櫻井周斗，他是今年中職5位日投中唯一具日職資歷。櫻井去年在台鋼一軍先發4場、防禦率2.45，今年尚未上一軍。

劉東洋︰亞洲配額制

開啟另一扇門

劉東洋指出，日職好手太多，小野寺類型的選手也許日本很多，而韓職的亞洲配額制度，也許能為這類選手開啟另一扇門，若台灣現有的日籍洋將獲韓職延攬，將來有意來台的日籍選手可能會更多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法