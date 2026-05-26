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中職明星賽7.18登場 選拔亞冠賽教頭

2026/05/26 05:30

高志綱（資料照）高志綱（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽將於7月18、19日在台北大巨蛋登場，因應年底亞冠賽舉行，今年明星賽再次以「TEAM STAR」對戰「TEAM TAIWAN」為分隊架構，由年輕好手為主的國家隊迎戰中職明星隊。網路票選今起開跑，6月15日截止。

中華職棒聯盟昨舉行「明星賽宣告記者會」，公布明星賽球員票選方式等事項。（記者方賓照攝）中華職棒聯盟昨舉行「明星賽宣告記者會」，公布明星賽球員票選方式等事項。（記者方賓照攝）

網路票選今起開跑

彭政閔（資料照）彭政閔（資料照）

在12強、經典賽台灣隊教頭曾豪駒宣布「畢業」後，亞冠賽台灣隊總教練還未公布，中職會長蔡其昌昨出席明星賽宣告記者會時透露，已有2至3位人選，「一定是年輕的，比豪駒年輕或年紀差不多。」在46歲的曾豪駒過往台灣隊教練團成員中，45歲的統一獅統籌教練高志綱和47歲的中信兄弟二軍總教練彭政閔，都是呼聲很高的人選，兩人也都曾在冬盟執教。

高志綱、恰恰呼聲高

蔡其昌提到，包括三大賽事、亞冠賽和冬季聯盟，都是聯盟可以訓練總教練的機會，能比較有計畫培養。不過亞冠賽的新教頭未必就會執掌明年12強賽，蔡其昌表示，「目前單純就是選出亞冠賽的總教練，該人選是否繼續執教，要看明年新任會長的想法。」

去年明星賽締造連兩天滿場、共8萬人進場的歷史新頁，昨六隊球星齊聚催票，20歲的統一獅林泓弦不但符合入選亞冠賽的年齡資格，他因高鐵訊號異常延遲抵達，也成另類焦點。

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