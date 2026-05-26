9局2小時02分就收工 2教頭認︰導入投球計時

台鋼總教練洪一中（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹5月23日在澄清湖對統一獅只花2小時02分就打完，是中職自2010年4月24日統一獅在天母對興農牛2小時01分後的9局最短比賽時間，在球員與總教練都曾參與比賽不超過2小時的兩隊總教練洪一中、林岳平認為，這幾年導入投球計時等新措施，對加快比賽節奏有直接幫助，一旦比賽形成投手戰，時間自然大幅縮短。

中職9局最短比賽時間

中職6場不逾2小時

統一獅總教練林岳平（資料照）

洪總蹲全場佔一半

中職歷來僅有6場比賽不超過2小時，兄弟象「快槍俠」克力士2場完封、1場完投就佔一半，這3場洪一中都是捕手且蹲滿全場。他指出，棒球規則沒有限制時間，以前很多投手習慣東摸西摸才出手，造成很多無謂的時間浪費，導入投球計時後，都必須像克力士球拿了就投，比賽當然很快打完，「要讓節奏更快，主要還是投手。」

請繼續往下閱讀...

餅總︰節奏會加快

選手要更專注比賽

林岳平表示，規則改變確實是比賽時間縮短的主因，不論投手出手、攻守交換、教練喊暫停與換投，都有明確的秒數控制，比賽中沒有一刻可以拖延或怠慢，一旦形成投手戰只會更快，由於經典賽使用美職投球計時，各國職棒勢必跟進，未來的比賽節奏只會更快，選手要去努力的是在比賽中更專注，打出更有張力的內容。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法