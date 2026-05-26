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NBA季後賽》斑馬壓哨神仙球 馬刺扳平雷霆

2026/05/26 05:30

「法國怪物」溫班亞瑪昨在第4戰於中場標誌旁投進生涯最遠一球，超大號三分彈讓主場沸騰。（路透）「法國怪物」溫班亞瑪昨在第4戰於中場標誌旁投進生涯最遠一球，超大號三分彈讓主場沸騰。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪昨在第4戰於中場標誌旁投進生涯最遠一球，超大號三分彈讓主場沸騰，最終攻下33分，率馬刺以103：82輕取雷霆，將西部冠軍賽扳平為2：2，雙方明天將在天王山之戰力拚聽牌。

溫班亞瑪生涯首次參與季後賽至今累積324分，寫下隊史新猷。（美聯社）溫班亞瑪生涯首次參與季後賽至今累積324分，寫下隊史新猷。（美聯社）

43英呎三分球命中

全場沸騰

溫班亞瑪第2節結束前在球隊板凳席前接到球後運了3下，接著瞄準籃框飆進距離43英呎的超遠壓哨三分球，繼第一戰延長賽的驚天一擊，再度展現「神仙球」的能力，幫助馬刺上半場以50：38領先，易籃後一度領先25分，賞給衛冕軍今年季後賽客場首敗。

前四戰場均30分、10籃板

史上第三人

溫班亞瑪22投11中，另有8籃板、5助攻、3阻攻，生涯首次參與季後賽至今累積324分，寫下隊史新猷，系列賽場均攻下30.3分、13.3籃板，加入賈霸、歐拉朱萬行列，成為史上第3位生涯前4場分部冠軍賽場均至少30分、10籃板的球員。總教練強森對他的表現並不意外，「我們整季在面對挑戰時，他總是站在最前面的那個，今晚也扛起重任挺身而出。」

雷霆完全被黑衫軍壓制，在米契爾和威廉斯兩位傷兵缺陣下，團隊整體命中率僅33%，三分球命中率更只有18.2%，全場失誤高達20次，一哥吉爾吉斯亞歷山大15投6中拿下19分，團隊得分寫下2021年12月2日對灰熊只拿79分後的最低紀錄。禁區大將霍倫格姆貢獻10分、9籃板，他說，「我們必須互相信任，彼此配合找到對手的防守漏洞，找好的出手空檔。」

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