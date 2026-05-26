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自由日日Shoot》共產主義遺毒？張景森籲廢除 翻轉命運起跑點 專任教練挺體育班

2026/05/26 05:30

監察院日前發布調查報告提出體育班制度問題，引起正反兩方意見。圖為體育班學生專心訓練體能。（資料照，新北市教育局提供）監察院日前發布調查報告提出體育班制度問題，引起正反兩方意見。圖為體育班學生專心訓練體能。（資料照，新北市教育局提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕監察院日前發布調查報告提出體育班制度問題，引起正反兩方意見，行政院前政務委員張景森認為，孩子不是獎牌的耗材，建議運動部和教育部聯手廢除高中以下體育班，但專任運動教練協會秘書長邱為榮直言：「體育班是天賦和弱勢孩子的安全網，請動手術優化它，而非直接安樂死！」並呼籲運動部打造「體育班2.0」。

邱為榮：弱勢孩子的安全網

動手術優化非安樂死

監察院日前針對體育班制度提出調查報告，指出基礎學力落差與跨部會權責不明的問題，對此張景森在臉書發文直言，體育班為了培養出一個精英選手，犧牲掉99個孩子的一生，「基礎教育的任務，是讓孩子具備基本學力、健康身心，以及未來選擇人生的能力，不是替學校爭錦標、替地方爭光，更不是替國家製造獎牌，現行體育班最大的問題，就是把學校變成選手工廠，讓孩子的課業、身體、自尊與未來，都為比賽成績讓路。」

張景森指出，歐美及日本等體育強國培養運動員方法和制度都不是體育班，這是共產主義國家的遺毒，台灣需要的是全面強化一般體育和全民運動，保障所有學生的運動權，專業訓練應由社區俱樂部、單項協會、職業青訓與區域訓練中心承擔。

大同高中田徑專任運動教練邱為榮表示，自己任職36年在基層陪伴孩子，體育班應是許多孩子翻轉命運的起跑線，他呼籲運動部與教育部應立即展開跨部會合作，成立專責小組，釐清雙方分工，並引進多元知能，翻轉唯有奪牌的思維，並保障基層教練權益，而非流於口水戰去爭辯體育班現在好不好，不如務實探討如何讓制度更好。

運動部：先是學生，才是運動員

審慎評估調整方向

運動部指出，目前已與教育部共同研議體育班制度相關議題，雙方都認同「先是學生，才是運動員」的理念，運動人才培育應回歸以教育為核心、學生適性發展為重心，兼顧學業、運動參與及生涯探索，避免過早單一化訓練，未來也將持續合作，蒐集各界意見，檢視現行體育班制度的架構及實務運作問題，審慎評估制度調整方向。

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