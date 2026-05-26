法網》喬科維奇首輪逆轉 收下法網第102勝

喬科維奇今年法網初登場表現震盪，最終打敗地主選手，開心拿下第102勝。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇昨在法國網球公開賽創下在82場大滿貫賽出賽紀錄，最終也熬過4盤考驗，5：7、7：5、6：1、6：4逆轉地主選手佩里卡爾，收下生涯在法網的第102勝，挺進男單次輪。

39歲仍想證自己的競爭力

過去大滿貫出賽紀錄是由瑞士傳奇費德爾、西班牙名將洛佩茲共同保持的81次，如今喬科維奇締造新猷，成為男單史上第一人，他說，「到我這年紀，場上遭遇的對手都非常年輕，但我仍想證明自己的競爭力，還能在頂級舞台放手一搏。」

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喬科維奇今年紅土賽季只在羅馬大師賽出賽，且只打1場就輸球，這次在法網首登場表現震盪，也是他近16次參賽以來首次在首輪就丟掉第1盤，他說：「今年確實比以往更具挑戰，因為只打1場熱身賽，絕非理想的備戰計劃，且首戰就對上地主選手，全場觀眾都在為他吶喊，讓我感受到更多壓力，但這場打了3小時的比賽，對於39歲的我來說，確實是場很好的試金石。」

第7種子佛里茲 爆冷止步首輪

德國第2種子茲維列夫昨以6：3、6：4、6：2橫掃地主對手邦齊，晉級次輪。美國第7種子佛里茲則以6：7（5：7）、6：7（5：7）、7：6（11：9）、1：6敗給世界排名148的同胞好手巴薩瓦雷迪，止步首輪，爆出本屆男單最大冷門。

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