TPBL總冠軍賽》超猛「洋」雙子 夢想家扳平戰局

夢想家改變洋將配置奏效，霍爾曼（見圖右）與班提爾合飆38分，系列賽1:1扳平國王。（TPBL提供）

霍爾曼攻22分

班提爾（左）交出準大三元好表現。（TPBL提供）

班提爾準大三元

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家昨在TPBL總冠軍賽第2戰，靠霍爾曼攻下全隊最高22分，班提爾繳出準大三元，最終以99：90力退新北國王，將系列賽扳成1:1。

夢想家首戰以1分之差飲恨，昨改變洋將配置收到效果，首節就建立領先，最多領先17分，在主場扳回一城，霍爾曼繳出22分、10籃板，班提爾16分、12籃板、9助攻、4抄截全能表現，頂替湯普金斯的國家隊歸化中鋒高柏鎧不僅投進本季首顆三分彈，更在卡位時受傷浴血奮戰，最終進帳18分、8籃板，主控蔣淯安本土最高13分。

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此役雙方身體對抗強度高，也打出火氣，國王洋將奧帝末節提早犯滿離場，蔣淯安表示，關鍵時刻提醒隊友一定要冷靜，「不要因為當下的情緒影響球隊，專注在比賽才是最重要的。」

國王全隊發生19次失誤，籃板少了對手14個，無緣在客場2連勝，沃許本攻下全隊最高16分，另有9個籃板，替補上陣的呂政儒拿下13分，上戰狂轟41分的杰倫只獲得12分。對於成功限制杰倫發揮，蔣淯安指出，「我們有執行教練賽前要求的，給他多一點壓力，很高興能拿下這場比賽。」

首節就撞傷 林書緯已送醫

國王主力後衛林書緯首節就因撞到高柏鎧退場，雖然後來一度回歸，最終只出賽12分鐘拿下4分，代理總教練洪志善賽後對裁判尺度頗有微詞，並表示林書緯已送醫，直言，「我們只能保護好自己。」

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