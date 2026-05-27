PLG季後賽》林志傑超前三分彈 勇士聽牌

林志傑飆進超前三分球，助勇士聽牌。（PLG提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕富邦勇士球星林志傑昨展現個人價值，終場前1分45秒時飆進超前三分球，帶隊吹起反攻號角，終場以91：83擊敗台鋼獵鷹，在客場搶下勝利，系列賽以2：1聽牌。

林志傑不居功

誇洪楷傑帶起氣勢

這系列賽手感火燙的古德溫，昨上半場獨攬18分，助隊在上半場打完取得9分領先，易籃後獵鷹展開反擊，谷毛唯嘉、飛鬥士輪流挺身而出，3節打完帶隊取得4分超前。不過，勇士關鍵時刻展現穩定性，趁著獵鷹進攻當機，洪楷傑的三分球帶起球隊攻勢，加上林志傑超前三分球，助隊收下聽牌勝。

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古德溫繳出全隊最高23分，揚科維奇17分，林志傑三分球5投1中，但唯一飆進的三分球帶隊逆轉，價值連城；獵鷹方面，翟蒙攻下全場最高的26分，陳范柏彥13分。

即便投進超前三分球，林志傑仍對於自己出現6次失誤不是很滿意，尤其是發生在比賽後段。針對超前三分球，林志傑不居功，他認為，主要是前一球洪楷傑先投進，帶起氣勢，「如果沒有他先投進那球，我那顆三分球也不一定是最重要的。」他認為，加上揚科維奇的三分球，其實整場比賽最後3顆三分球都是左右戰局關鍵。

此外，東亞超級聯賽昨公布獵鷹取得下季參賽資格，加上富邦勇士和桃園領航猿，PLG成為台灣首個有3支球隊參加東超的聯盟。

獵鷹下季以台南、高雄為「雙主場」，希望藉由排球隊、棒球隊在高雄的效應，把整個南台灣運動賽事串連起來。總經理王澄緯認為，這對於球隊而言是個機會，藉由賽事的磨練，球員們可在賽季中尋找定位，整個團隊的化學效應也會變更好。

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