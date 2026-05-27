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NBA》等了27年 尼克殺進總冠軍賽

2026/05/27 05:30

尼克橫掃騎士拿下東冠，自1999年後首度挺進總冠軍賽。 （路透）尼克橫掃騎士拿下東冠，自1999年後首度挺進總冠軍賽。 （路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕尼克昨在東部冠軍賽第4戰展現關門決心，上半場打完已取得近20分領先，終場以130：93痛宰騎士，系列賽以4：0橫掃，自1999年後首度挺進總冠軍賽。

橫掃騎士功臣

布朗森獲東冠MVP

尼克在這系列賽率先聽牌，昨他們攻守表現強勢，僅首節和騎士拉鋸，加上防守頻頻製造對方失誤，最多曾取得45分領先，勝負早早底定。

尼克此役團隊命中率達到49%，6人得分上雙，湯斯繳出19分、14籃板，阿努諾比17分。球隊核心布朗森繳出15分、5助攻，他在這系列賽場均攻下25.5分、7.8助攻，命中率46.7%，榮膺東冠MVP。布朗森把一切歸功於團隊，「如果沒有我的隊友，我不會站在這裡，若沒有他們，一切不可能實現。」

季後賽11連勝

史上第4支達陣

尼克前次打進總冠軍賽已是1999年，今年季後賽他們一路過關斬將，先以4：2淘汰老鷹，接著對上活塞、騎士都以4：0橫掃，成為史上第4支在季後賽打出11連勝的隊伍，過去僅勇士、湖人和馬刺曾辦到，湖人更是兩度在季後賽11連勝。

騎士米契爾昨攻下全場最高31分，哈登在關鍵戰役熄火的老毛病又犯，三分球6投0中僅攻下12分，這也是他生涯首度在季後賽遭橫掃，過去他連續32輪系列賽未被橫掃的紀錄也中斷。

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