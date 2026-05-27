全場唯一打點 陳晨威1棒宰獅

桃猿陳晨威7局上擊出三壘安打，打下全場唯一打點。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕樂天桃猿昨靠著陳晨威7局上擊出三壘安打，打下寶貴打點，終場1：0險勝統一獅。

張宥謙5.1局0失分 錯過優質

賽前戰績19勝19敗的獅隊，昨面臨勝率5成保衛戰，推出19歲新人張宥謙先發登板，對決樂天洋投魔爾曼。魔爾曼先發6局被擊出7安打、5次三振，無失分。

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生涯第4場先發的張宥謙投5.1局用80球，被擊出5安打、2次四壞，6局上在搭檔捕手張翔上演單場第2次盜壘阻殺順利解危後，在防護員陪同下提前退場，無緣生涯首次優質先發。

66支三壘打 僅次張志豪

獅隊啟動牛棚，7局上高偉強登板卻出狀況，2出局後，林政華敲安，陳晨威接著擊出三壘安打，樂天終於首開紀錄，這也是陳晨威生涯第66支三壘安打，在聯盟史上僅落後張志豪2支。

落後的獅隊8局下面對林子崴，一度有得分機會，陳傑憲、陳重廷連續安打，潘傑楷短打成功，朱迦恩在球數領先下，擊出二壘滾地球，三壘跑者遭刺殺在本壘，陳聖平接著遭三振，獅隊依舊無功而返。

獅隊週日推出胡智爲先發，只投3局失3分、無關勝敗，前天下二軍。總教練林岳平說，近期球隊以胡智爲、郭俊麟、張宥謙和林詔恩4位本土投手輪替一軍先發輪值。至於日前二頭肌發炎的洋投喬登，在歷經兩場二軍出賽後，確定將回歸一軍，預計在週日對上半季榜首味全龍系列戰最後一場登板。

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