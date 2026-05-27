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張育豪首升一軍 媽媽告誡莫耍花俏

2026/05/27 05:30

張育豪（記者王藝菘攝）張育豪（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨把兩名捕手張育豪、林岱安升上一軍，以去年季中選秀會第1輪大物新秀張育豪最受矚目。

19歲的張育豪今年曾兩度上一軍「見習」，前天練完球後接到通知以為又是隨隊，得知被註冊還升上一軍直呼不可思議，「總教練叫我要好好加油，我跟他說，我隨時都會準備好。」原本不想讓家人知道上一軍，想偷偷回家給媽媽驚喜，「爸爸那邊訊息已快速傳到，所以還是乖乖打電話回家，媽媽只跟我說，在二軍怎麼做，上來就怎麼做，不要做太多花俏的事。」

找回打擊手感

林岱安也回歸

林岱安開季在一軍出賽8場11打數0安打，在二軍經過出賽11場的調整，以23打數8安打、打擊率0.348找回打擊手感，他表示，這次下去像是延長春訓，他以平常心面對持續準備，再回一軍更能理解球隊運作，捕手教練的山哲帶來許多不同觀念，會讓捕手群動很多腦筋，從戴培峰近期的配球就能看出改變，張育豪雖很年輕但臂力很棒，可以形成很好的良性競爭。

總教練後藤光尊指出，讓林岱安回一軍的主要考量是捕手需要3位，根據二軍教練的回報，他的狀態愈來愈好；登錄張育豪則是整體戰力考量，目前是讓他上一軍的時間點，比賽中若有合適機會，打擊或蹲捕都有機會出賽。

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