瓦林卡、蒙菲爾斯 告別法網

瓦林卡（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎羅蘭加洛斯昨瀰漫感傷氛圍，本季結束就將卸下戰袍的瑞士名將瓦林卡，和地主好手蒙菲爾斯相繼止步法國網球公開賽男單首輪，與滿場球迷感性道別。

蒙菲爾斯（法新社）

2度勇闖決賽 捧1金盃

41歲的瓦林卡曾兩度闖進法網男單決賽，並在2015年高捧金盃，這位前世界排名第3的名將，首輪以3：6、6：3、3：6、4：6不敵荷蘭「幸運輸家」德容，生涯在法網以46勝20負作收。

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「我年輕時的夢想只是能成為職業球員、打進世界前100，並有機會參加這些大賽。」瓦林卡有感而發表示，從未想過能有如此成就，「我從不為自己的生涯設限，總是渴望更多，要向一項這麼熱愛、奉獻一生的事道別並不容易，看到現場觀眾為我加油，有一種回家的感覺。」

跳跳虎締17場5盤大戰

39歲「跳跳虎」蒙菲爾斯首輪以2：6、3：6、6：3、6：2、0：6不敵同胞好手加斯頓，生涯在法網累積17場5盤大戰，締造賽史紀錄。

賽後的致敬儀式上，近年陸續退役的法國名將松加、加斯奎特和西蒙也都親自出席，為蒙菲爾斯獻上祝福。

蒙菲爾斯談起正式告別法網表示，「情緒很複雜，難以用言語形容，我從未想像能經歷這樣的場面，真是一個不可思議的時刻，眼前發生的一切都會深深刻在我的記憶裡。」

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