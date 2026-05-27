自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

瓦林卡、蒙菲爾斯 告別法網

2026/05/27 05:30

瓦林卡（路透）瓦林卡（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕巴黎羅蘭加洛斯昨瀰漫感傷氛圍，本季結束就將卸下戰袍的瑞士名將瓦林卡，和地主好手蒙菲爾斯相繼止步法國網球公開賽男單首輪，與滿場球迷感性道別。

蒙菲爾斯（法新社）蒙菲爾斯（法新社）

2度勇闖決賽 捧1金盃

41歲的瓦林卡曾兩度闖進法網男單決賽，並在2015年高捧金盃，這位前世界排名第3的名將，首輪以3：6、6：3、3：6、4：6不敵荷蘭「幸運輸家」德容，生涯在法網以46勝20負作收。

「我年輕時的夢想只是能成為職業球員、打進世界前100，並有機會參加這些大賽。」瓦林卡有感而發表示，從未想過能有如此成就，「我從不為自己的生涯設限，總是渴望更多，要向一項這麼熱愛、奉獻一生的事道別並不容易，看到現場觀眾為我加油，有一種回家的感覺。」

跳跳虎締17場5盤大戰

39歲「跳跳虎」蒙菲爾斯首輪以2：6、3：6、6：3、6：2、0：6不敵同胞好手加斯頓，生涯在法網累積17場5盤大戰，締造賽史紀錄。

賽後的致敬儀式上，近年陸續退役的法國名將松加、加斯奎特和西蒙也都親自出席，為蒙菲爾斯獻上祝福。

蒙菲爾斯談起正式告別法網表示，「情緒很複雜，難以用言語形容，我從未想像能經歷這樣的場面，真是一個不可思議的時刻，眼前發生的一切都會深深刻在我的記憶裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中