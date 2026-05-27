重返BFA發源地 辜仲諒促進亞洲棒球交流

亞洲棒球總會會長辜仲諒（左）致贈紀念品予菲律賓體育委員會主席Patrick Pato Gregorio。（亞洲棒球總會提供）

〔記者許明禮／台北報導〕亞洲棒球總會(BFA)昨重回該組織發源地馬尼拉舉行上半年執行委員會議，並考察第一屆亞洲錦標賽場地「黎剎紀念棒球場」。

助菲培育基層人才

提升亞洲棒球實力

BFA會長辜仲諒指出，菲律賓棒球發展具有深厚歷史基礎，將持續協助菲國培育基層棒球人才、促進教練技術合作與國際交流，共同提升亞洲棒球實力。

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菲律賓體育委員會主席葛瑞格里歐也特別出席晚宴，他在致詞時指出，菲律賓在國際體壇成績的突破，仰賴亞洲各國長期的協助，無論是奧運歷史性金牌的誕生，或是菲律賓棒球的進步，從來不是靠單一國家，而是亞洲彼此合作、共同扶持的成果，感謝BFA長期支持菲國棒球發展。

辜仲諒強調，棒球發展除了競技層面，更重要的是歷史傳承與國際合作，這次訪菲不只是會議交流，也希望重新建立亞洲棒球與菲律賓之間的合作關係。他觀察到菲律賓棒球重新累積能量，除了馬尼拉歷史悠久的黎剎紀念棒球場外，位於克拉克的現代化棒球訓練基地，也成為菲律賓國家隊與青棒發展的重要據點，BFA將持續扮演亞洲棒球的橋樑。

BFA最早是由台灣、日本、韓國、菲律賓在1954年共同推動成立；黎剎紀念棒球場則興建於1934年，是菲國歷史最悠久、最具代表性的球場之一，不僅承載菲國棒球歷史，也見證亞洲棒球早期發跡階段，更多次做為亞錦賽比賽場地，許多台灣名將都曾踏上這片球場，包括官大全、陳金鋒都在此擊出全壘打。

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