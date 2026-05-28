SGA飆32分拔「刺」 雷霆聽牌

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（右2）飆出全場最高32分，西部冠軍賽率隊聽牌。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆昨在西部冠軍賽第5戰揮別前役慘敗陰霾，全隊火力全開，一哥吉爾吉斯亞歷山大飆出全場最高32分，卡魯索從板凳殺出，率隊以127：114大勝馬刺，系列賽3：2聽牌。

馬刺頭號球星溫班亞瑪（右）賽後情緒沮喪不願受訪。 （路透）

雷霆修正前役進攻問題，昨第2節單節灌進40分，半場打完已取得雙位數領先，易籃後在第3節延續火力，建立起多達20分優勢，快意收下聽牌勝。

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西冠5場18記三分彈

卡魯索替補球員之最

雷霆昨3名球員得分突破20分，除了SGA發揮，替補上陣的卡魯索飆進4顆三分球、進帳22分，麥坎貢獻20分。其中卡魯索在季後賽三分球狀態十分火燙，命中率達到47.7%，西冠5場比賽共投進18顆三分球，為NBA分部冠軍賽史上投進最多三分球的替補球員，同時是雷霆隊史最多。

提到球隊從前役輸21分到這一場大勝，SGA認為，大家都從錯誤中學習，「我們全隊一起討論、汲取經驗，再把它應用在這場比賽中。一個系列賽中，尤其是面對一支優秀球隊時，如同下棋一般，雙方會來回調整，修正比賽計劃、改變和嘗試新的東西，他們在G4打了我們一拳，但到了這一戰我們又比G4的雷霆隊更好了。」

15投僅4中 溫班亞瑪熄火

馬刺卡瑟爾繳出全隊最高24分，頭號球星溫班亞瑪雖靠著罰球12罰12中攻下20分，但全場15投4中命中率並不理想，這一戰受制於雷霆防守而熄火，成為球隊落敗最大關鍵，賽後他情緒沮喪不願受訪。

馬刺總教練強森認為，溫班亞瑪得挹注更多火力，下一戰要更積極出手，得分必須達到20分。球隊主控福克斯則說：「我們必須展現反擊的決心，下一場再輸球季就結束了，我們不希望這週就發生。」

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