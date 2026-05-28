PLG》今背水一戰 獵鷹拚「不斷電」

飛鬥士（右，資料照）

〔記者粘藐云／台南報導〕系列賽以1：2落後的台鋼獵鷹今晚在主場迎戰富邦勇士，力拚延長戰線，總教練柯納喊話，希望球員能修正專注度不夠的問題，「接下來我們已經沒有犯錯空間，只能想辦法把下一場拿下來。」

柯納︰修正專注度不夠

獵鷹在系列賽第2戰靠著谷毛唯嘉、飛鬥士的串聯險勝勇士，系列賽扳平。不過，第3戰回到主場後，決勝節卻浪費6分領先，自亂陣腳把勝利拱手讓出。柯納認為，球員專注度不夠是下一場比賽得修正之處，加上球隊並沒有像古德溫一樣有強大個人能力的球員能主宰戰局，即便一小段時間分神，還有機會追回來，球隊體系很依賴球的流動跟專注度，大家必須減少「突然斷電」的情況。

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期待飛鬥士下一役反彈

此外，獵鷹前役落敗，陣中主戰洋將之一的飛鬥士熄火也是關鍵，他在季後賽前兩戰得分都突破20分，但第3戰受到勇士防守壓迫僅攻下8分，今晚關鍵戰役他必須挺身而出。柯納認為，飛鬥士是很好的球員，但他也才打職籃第2年，必須去修正不夠穩定的問題，但得分並非他唯一貢獻，球隊也需要他保護籃板，期待他在下一戰反彈。

勇士防對手第3節拉強度

勇士總教練許晉哲不敢大意，他指出，從第3戰來看，獵鷹在第3節拉高防守壓迫程度，導致球隊失誤增加，「下一場預料他們也會用同樣方式，得針對這部分修正。」

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