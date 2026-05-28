新加坡公開賽》專剋鄭加恆 戚又仁晉16

戚又仁5度對決鄭加恆全勝，晉級新加坡公開賽16強。 （資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中租球團的戚又仁昨在超級750系列新加坡羽球公開賽首輪，以21：19、21：15解決地主好手鄭加恆，和同球團的李佳豪成為本次唯二進到16強的台灣男單球員。

世界排名18的戚又仁，這季曾於印尼羽球大師賽、德國公開賽闖進4強，冠軍尚未開張，前次奪冠已是2024年吉隆坡羽球大師賽，昨面對排名29的鄭加恆，雙方過去4度交手，戚又仁4戰全勝。

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戚又仁昨首局都握有領先優勢，取得20：15後卻被連續化解4個局點，好在他頂住壓力，先馳得點，進入第2局也有不錯發揮，快意取勝。戚又仁晉級後，今要挑戰世界排名第4的法國好手波波夫，雙方僅交手一次，但小戚落敗。

這次新加坡賽台灣共5名男單選手出賽，但一哥周天成、王子維都出師不利在首輪止步，而「左手重砲」林俊易昨也和香港李卓耀大戰3局後，以21：13、13：21、19：21遭逆轉。同樣進到16強的李佳豪今遭遇日本名將奈良岡功大，李佳豪苦吞對戰5連敗，力拚首勝。

林湘緹逆轉印度好手

女單方面，林湘緹以11：21、21：19、21：12逆轉印度好手班索德，挺進16強，下一戰對決天敵、泰國李美妙，林湘緹過去對她一勝難求，吞下5連敗。

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