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法網》首盤關鍵破發 謝淑薇女雙開紅盤

2026/05/28 05:30

謝淑薇（右）攜手王欣瑜挺進法網女雙32強。（取自謝淑薇臉書）謝淑薇（右）攜手王欣瑜挺進法網女雙32強。（取自謝淑薇臉書）

吳芳嫺挺進女雙32強

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣一姊謝淑薇／中國王欣瑜在法國網球公開賽女雙首輪，以6：4、6：1擊退卡薩金娜（澳洲）／奧索里奥（哥倫比亞），此外，吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉也以6：3、6：0橫掃克里斯蒂安（羅馬尼亞）／波塔波娃（奧地利），挺進女雙32強。

「百搭天后」謝淑薇生涯曾拿過7座大滿貫女雙冠軍，其中2023年與王欣瑜在法網封后，兩人也在今年重新合拍，在首輪歷經首盤前段的拉鋸戰後，成功在第10局完成關鍵破發，順利先馳得點，進入次盤手感加溫，開局就兩度完成破發，迅速取得5：1領先，奠定勝基，下輪將挑戰美拉德諾維奇（法國）／郭涵煜（中國）。

球王辛納拉出30連勝

男單方面，近況絕佳的義大利球王辛納昨在法網首輪打得輕鬆寫意，以6：1、6：3、6：4解決地主外卡塔比爾，拉出30連勝，次輪將對上阿根廷好手塞倫多洛。

辛納從3月起的印地安納、邁阿密、蒙地卡羅、馬德里和羅馬大師賽，拉出29連勝、橫掃5冠，這次他也將瞄準個人生涯法網首冠，朝「生涯全滿貫」目標邁進，對此他表示，比賽的壓力始終存在，「如果你感受不到壓力，那表示你不在乎，我非常在意我在網球場上想達成的目標，但與此同時我也知道，就算輸了不代表天崩地裂，無論如何就是盡全力。」

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