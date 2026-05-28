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還原恰哥飲料店迷因 「中信60甲子緣」破2萬人次觀展

2026/05/28 05:30

「中信60甲子緣」棒球特展特別還原彭政閔在國際棒球比賽場邊手持情資表，被球迷戲稱在「點手搖飲」的經典畫面。 （中信金控提供）「中信60甲子緣」棒球特展特別還原彭政閔在國際棒球比賽場邊手持情資表，被球迷戲稱在「點手搖飲」的經典畫面。 （中信金控提供）

12強賽持情蒐資料

被戲稱在點手搖飲

〔記者羅志朋／台北報導〕網傳台北南港一家爆紅飲料店，吸引大批民眾爭相與店長「恰哥」合照，原來這是「中信60甲子緣」棒球特展，特別還原2024年世界棒球12強賽台灣隊打擊教練「恰恰」彭政閔，在場邊手持情蒐資料的經典畫面，當時被球迷戲稱在「點手搖飲」，成為特展著名場景之一，現場放置一旁的則是彭政閔的實戰球棒。

為慶祝中國信託成立60周年，中國信託金融控股公司規劃「中信60甲子緣」棒球特展，精心復刻台灣棒球經典場面，包括台北市立棒球場牌樓、王建民效力紐約洋基的「早餐店打線」、「世界全壘打王」王貞治兒時「五十番」中華料理店，展場安排投球測速、VR打擊、跑壘訓練等棒球體驗活動，開展1週突破2萬人次參觀。

黑豹旗118所高中球衣

設計成巨幅展牆

為呈現中信盃黑豹旗高中棒球賽的年輕熱血氛圍，展區別出心裁放置球場紅土、歷屆黑豹旗的大會秩序冊，更蒐集118所高中球衣設計成巨幅展牆，許多打過黑豹旗的球迷看到母校球衣，一邊翻閱秩序冊，與同行友人分享當年青澀模樣，青春回憶湧上心頭。

特展陳列許多珍貴棒球文物，包括王貞治相關實戰、珍貴紀錄的簽名物品和蒐藏，2024年世界棒球12強賽再見雙殺的壘包、棒球，2026年世界棒球經典賽台灣隊在WBC首次擊敗南韓，江坤宇強迫取分使用的實戰球棒。

「中信60甲子緣」棒球特展即日起至6月21日止，每週二至週日上午11時至晚上8時30分於中國信託金融園區多功能會場（LaLaport南港7樓）免費入場。

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