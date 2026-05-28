兄弟還沒脫困 連3場、連28局抱蛋

雄鷹艾速特先發6局無失分，與牛棚聯手封鎖兄弟打線。 （記者李惠洲攝）

遭雄鷹完封 苦吞6連敗

兄弟新洋投菲力士（左三）首戰出師不利。 （記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕上週末才遭味全龍橫掃的中信兄弟，昨客場面對台鋼雄鷹仍延續低潮慘況，在台鋼左投艾速特6局壓制下，兄弟全場僅出現4安打，0：6遭完封，吞下6連敗，連3場遭完封平聯盟紀錄、連28局未得分創本季紀錄。

魔鷹單場雙安3打點，達成生涯200打點里程碑。 （記者李惠洲攝）

聯盟連續局數未得分紀錄，是中信兄弟前身兄弟象的連38局，當時兄弟象也曾連3場遭完封。除了兄弟象，三商、俊國跟誠泰隊史也出現過連3場遭完封，其中三商跟誠泰隊史出現過兩次。

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兄弟昨首局未得分，就已刷新本季連續局數未得分紀錄，而兄弟低潮延續，新洋投菲力士也沒能止住失分。3局下被王柏融擊出長打，面對紀慶然之前，台鋼總教練洪一中喊暫停，確認菲力士的止滑粉，比賽一度暫停，比賽恢復後，紀慶然隨即敲安，台鋼首開紀錄。

4局下，菲力士在1出局因被敲安和保送，造成滿壘退場，合計3.1局就用89球，被擊出5安打、送出多達6次保送，4局台鋼滿壘時，兄弟換上謝榮豪，被魔鷹擊出二壘打，台鋼拉開分差，菲力士失分則為4分，本季首戰出師不利。相較之下，台鋼洋左投艾速特面對前隊友虎虎生風，6局任內僅被擊出2安打、無失分，投出優質先發。

台鋼總教練洪一中賽後表示，先發投手艾速特好投能夠壓制，打線攻擊壓力就比較小，「其實我們前3局殘壘也很多，似乎很會上壘但送回跑者能力差一點，4局魔鷹的安打很重要，把分差拉開，打起來也比較順。」

艾速特好投 澄清湖有魔力

自2023年季中效力中信兄弟起，艾速特在澄清湖就一直有不錯成績，近兩年來到台鋼，澄清湖主場更是艾速特的「幸運地」。連同昨晚，艾速特在此兩季合計6勝、防禦率1.20。

艾速特笑說，可能主場優勢有關係，「我能做的就是，在每個地方投球都盡量不失分，把該做的做好。」

艾速特讚賞搭檔捕手劉時豪配球，卻對自己的單場3保送頗為自責，他表示，5局他太想挑戰打者，因此一度連續2保送。賽後登上MVP頒獎台，隊友坎南也一起大跳「氣蓋山河」，艾速特笑說：「他顯然跳得比我好，我只想要最簡單的舞就好。」

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