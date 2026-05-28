李東洺屠龍6連勝 改寫悍將紀錄

悍將李東洺擦亮本土新王牌招牌，本季5度獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

開季8戰6勝

悍將張育成猛打賞，包括一發2分砲。 （記者陳志曲攝）

變成會贏的投手

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦先發投手李東洺昨晚繳出6.1局8K無失分好投，張育成和申皓瑋雙轟助陣，率隊以5：1斬斷味全龍9連勝，在「天王山2連戰」以1勝1敗收尾，勝差回到4場。

李東洺前2局僅被龍隊敲1支安打，3局下遭遇亂流，保送後被郭天信敲長打，1出局面對二、三壘有人危機，但他不急不徐三振朱育賢再解決張政禹，化解最大危機，前6局他僅被敲4支安打，有效壓制連續5場開轟的「狂龍打線」。

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7局下，李東洺續投拉長局數，1出局遭劉俊緯和李凱威連續安打後退場，富邦換上李建勳救火成功，李東洺以6.1局無失分收尾，猛飆8K刷新本季單場最多，防禦率降至1.83，勇奪全聯盟最多的本季第6勝，僅花8戰達陣刷新富邦球團最速紀錄，擦亮本土新王牌的招牌。

相信自己的變化球

過去李東洺是敗多勝少投手，前5年僅拿6勝12敗，今年開季卻狂掃6勝1敗。富邦教頭後藤光尊認為，今年李東洺的配球變很大，又能在好球帶跟打者勝負，加上身體狀況保持得很好，是變成「會贏球的投手」的原因。

李東洺笑說，最近味全的打者看球應該跟看籃球一樣大顆，只能想辦法做到賽前擬定的策略，「是時候要有人阻斷連勝之路，不能讓他們順下去。」談到破球團紀錄的勝投累積速度，李東洺坦言沒想那麼多，不過他也分析，今年很相信自己的變化球，而不是單純用直球進攻打者，或許是本季比較順利的原因。

龍隊先發曾仁和投5.1局被敲6安，失掉3分，有2分自責分，吞下轉隊首敗。龍隊從15日起狂掃9連勝，追平1999年的隊史紀錄，可惜昨晚輸富邦，無緣創下新紀錄，不過上半季封王魔術數字維持「M17」，明晚回天母主場跟獅隊打3連戰系列賽。

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