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經典賽插班生 張政禹悟出游擊奧義

2026/05/28 05:30

張政禹（記者陳志曲攝）張政禹（記者陳志曲攝）

守備率9成92

挑戰江坤宇霸業

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍內野中線好手張政禹昨天先發代班二壘，首局就有安打演出，而他本季在游擊的表現不俗，先發25場僅1次失誤，守備率9成92是全聯盟游擊最高，展現跟過往不同的穩定性，強勢挑戰金手套6連霸的中信兄弟江坤宇。

江坤宇因左大腿緊繃，8日下二軍，加上張仁瑋崛起，金手套連霸路上遇到不少挑戰。其中，除了統一獅陳聖平僅2次失誤，守備率維持在9成8以上的高檔，張政禹更是強力競爭者，目前是守備率唯一突破9成9的游擊手。

今年頂替經典賽台灣隊的奇幻之路，給了張政禹觀察各國頂級游擊的機會，「我看到他們都是先接球再拿球，走腳步再丟球，每個動作都會有時間去完成，我也試著去把這些東西細分開來做。」

過去張政禹容易著急，接球時就在思考腳步，或是接拿球時忘記腳步，導致會出現簡單失誤。今年他在經典賽看見游擊手該有的「餘裕」，「跑者不會比你的傳球還要快，從本壘跑到一壘大概4秒3好了，你接到球還有2秒可以處理。」

龍隊今年戰績開紅盤，張政禹跟金手套4連霸的李凱威的二游組合很關鍵，如果穩定下去，張政禹有機會威脅江坤宇的6連霸，他表示，「如果守備可以拿獎，當然是最好，但就是順其自然，我一直提醒自己，不要去想未來，該專注的是一場3小時的比賽。」

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