報告部長系列》期待洋神部長與許安進理事長 攜手創新局

2025年收入逾億元協會與政府補助金額和比例

最近運動部李洋部長真的好棒棒，「省3億」賞了「體邪」好幾個辣巴掌，神蹟在社群媒體廣為流傳，部長網路聲量爆表，如果封神之後還更高境界，李洋部長「神後之境」必然非他莫屬，關心李洋部長神上加神的3億元，也不能錯過體協理事長大風吹的遊戲。

許安進（資料照，羽協提供）

總統賴清德在競選時表達對台灣體育運動的重視，提出運動部的構想，並於2025年9月9日兌現掛牌，賴總統同步宣佈運動部將編列214億元預算，經行政院核定這筆史上最高體育運動經費，延續蔡英文前總統2016年上任後體育運動預算倍增政策，在整體國家財政分配互相排擠下，爭取到如此規模預算實屬不易，不過李洋部長起手式卻先自宮砍掉3億多元。

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李洋（資料照）

KPI優化決策 引導協會財務自主

李洋部長審查特定體育團體的補助款，節省公帑和所謂建立制度的想法可以理解，不過，理論上運動部要先訂定施政目標，再與特定體育團體攜手推展全民運動、提升競技實力、參與國際賽等等，以績效作為核銷及未來補助依據，用KPI優化決策，並且善用既有租稅優惠工具，引導具高度社會資源的特定體育團體，走上財務自主的健康環境，而政府把錢投入冷門而基礎的運動項目。

台灣自2017年推動體育改革，適用新版國體法的特定體育團體，已滿2屆進入改選高峰期，李洋曾想參選的羽球協會，近日由許安進當選新任理事長，許安進先生曾入主跆拳道、馬術、健美等協會，如今轉戰羽協，顯見對特定體育團體奉獻的執著，像許安進一樣熱衷體壇事務的「社會賢達」大有人在，以至於改選年盛行理事長大風吹，運動部對這個現像如何解讀？如何重新審視財務計畫突破過往格局，要看洋神的智慧，畢竟雙方是無法切割的合作夥伴。

以洋神出身的羽協為例，2024年會計師簽證的決算書，羽協自籌經費約1億元，佔年度收入41.67%，另政府補助超過1億5千萬元，不過報表上看不到補助客觀標準，隔年自籌款卻降至3成以下，官方統計台灣羽球人口逾300萬人，儼然新「國球」，也擁有許多大型企業贊助，像這樣既能培養戴資穎、李洋等世界一流選手，又擁有廣大運動人口和贊助商的運動項目，是一個從全民運動堆疊競技菁英的典範，有機會實現全民運動普級發展、競技提升並達成財務自主的理想境界。

運動人口多又有贊助 羽協是個好起點

許多運動項目像羽球一樣，具備厚實的運動人口和社會資源，運動部若思台灣的運動脫胎換骨，應該朝這個方向努力，利用政策工具引導熱門運動項目，在社會各階層取得資源走向自給自足，運動部需要更高格局去面對，也讓前仆後繼投身熱門特定體育團體的「社會賢達」們，有機會擺脫啃食政府資源的「邪會」質疑。

去挑剔特定體育團體編預算向政府討錢的名目，好比李洋部長到市場買菜，對幾十個菜販挑三揀四，放進菜藍子裡就是運動部的主菜，砍了3億多元買菜錢的層次當然也值得洗很多讚，部長還是好棒棒，不過，如果能逐步打造接近財務自主的協會，那才是真神，羽協應該是個好的起點，好期待洋神部長與許安進理事長手牽手共創新局的場面啊！（記者王元鴻）

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