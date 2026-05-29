自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

報告部長系列》期待洋神部長與許安進理事長 攜手創新局

2026/05/29 05:30

2025年收入逾億元協會與政府補助金額和比例2025年收入逾億元協會與政府補助金額和比例

最近運動部李洋部長真的好棒棒，「省3億」賞了「體邪」好幾個辣巴掌，神蹟在社群媒體廣為流傳，部長網路聲量爆表，如果封神之後還更高境界，李洋部長「神後之境」必然非他莫屬，關心李洋部長神上加神的3億元，也不能錯過體協理事長大風吹的遊戲。

許安進（資料照，羽協提供）許安進（資料照，羽協提供）

總統賴清德在競選時表達對台灣體育運動的重視，提出運動部的構想，並於2025年9月9日兌現掛牌，賴總統同步宣佈運動部將編列214億元預算，經行政院核定這筆史上最高體育運動經費，延續蔡英文前總統2016年上任後體育運動預算倍增政策，在整體國家財政分配互相排擠下，爭取到如此規模預算實屬不易，不過李洋部長起手式卻先自宮砍掉3億多元。

李洋（資料照）李洋（資料照）

KPI優化決策 引導協會財務自主

李洋部長審查特定體育團體的補助款，節省公帑和所謂建立制度的想法可以理解，不過，理論上運動部要先訂定施政目標，再與特定體育團體攜手推展全民運動、提升競技實力、參與國際賽等等，以績效作為核銷及未來補助依據，用KPI優化決策，並且善用既有租稅優惠工具，引導具高度社會資源的特定體育團體，走上財務自主的健康環境，而政府把錢投入冷門而基礎的運動項目。

台灣自2017年推動體育改革，適用新版國體法的特定體育團體，已滿2屆進入改選高峰期，李洋曾想參選的羽球協會，近日由許安進當選新任理事長，許安進先生曾入主跆拳道、馬術、健美等協會，如今轉戰羽協，顯見對特定體育團體奉獻的執著，像許安進一樣熱衷體壇事務的「社會賢達」大有人在，以至於改選年盛行理事長大風吹，運動部對這個現像如何解讀？如何重新審視財務計畫突破過往格局，要看洋神的智慧，畢竟雙方是無法切割的合作夥伴。

以洋神出身的羽協為例，2024年會計師簽證的決算書，羽協自籌經費約1億元，佔年度收入41.67%，另政府補助超過1億5千萬元，不過報表上看不到補助客觀標準，隔年自籌款卻降至3成以下，官方統計台灣羽球人口逾300萬人，儼然新「國球」，也擁有許多大型企業贊助，像這樣既能培養戴資穎、李洋等世界一流選手，又擁有廣大運動人口和贊助商的運動項目，是一個從全民運動堆疊競技菁英的典範，有機會實現全民運動普級發展、競技提升並達成財務自主的理想境界。

運動人口多又有贊助 羽協是個好起點

許多運動項目像羽球一樣，具備厚實的運動人口和社會資源，運動部若思台灣的運動脫胎換骨，應該朝這個方向努力，利用政策工具引導熱門運動項目，在社會各階層取得資源走向自給自足，運動部需要更高格局去面對，也讓前仆後繼投身熱門特定體育團體的「社會賢達」們，有機會擺脫啃食政府資源的「邪會」質疑。

去挑剔特定體育團體編預算向政府討錢的名目，好比李洋部長到市場買菜，對幾十個菜販挑三揀四，放進菜藍子裡就是運動部的主菜，砍了3億多元買菜錢的層次當然也值得洗很多讚，部長還是好棒棒，不過，如果能逐步打造接近財務自主的協會，那才是真神，羽協應該是個好的起點，好期待洋神部長與許安進理事長手牽手共創新局的場面啊！（記者王元鴻）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中