世足賽決賽門票飆至107萬 美2州啟動調查

德國隊正在如火如荼備戰世界盃足球賽。（歐新社）

浮動定價致票價暴漲

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃下個月點燃戰火，本屆門票採用浮動定價，導致價格暴漲引發不少爭議，美國紐約州與紐澤西州近期啟動調查，將檢視國際足總（FIFA）是否違反消費者保護法。

本屆世界盃首度採用浮動定價機制，依照市場需求調整票價，外媒指出，7月19日將在紐澤西州大都會人壽體育場登場的決賽，部分座位票價已飆升至將近3萬3000美元（約107萬台幣）。

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紐約州檢察總長詹姆斯與紐澤西州檢察總長達文波特昨表示，已向FIFA發出傳票，要求提供票務相關資訊，包括採用浮動票價讓大多數比賽門票飆漲，另外球場座位圖也遭重新調整，導致部分球迷座位被改到離球場更遠的位置。

平均漲幅34% 超過歷屆賽事

聲明提到，FIFA去年10月至今年4月提高不少場次的票價，三大主要票價類別平均漲幅達34%，「票價遠遠超過歷屆世界盃賽事，紐約球迷終於等到世界盃在這裡舉辦，應有公平的機會買到價格合理的門票。」

已發出傳票 FIFA拒評論

對於世界盃票價問題，FIFA昨拒絕發表評論，主席英凡提諾過去受訪時曾表示，「我們必須考量市場，身處全球娛樂產業最成熟的市場，必須採用市場價格。」

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