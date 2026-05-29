馬刺今背水一戰 溫班亞瑪掌生死

馬刺溫班亞瑪今拚幫助球隊延長戰線。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA西部冠軍賽今天回到馬刺主場進行第6戰，系列賽以2：3落後的馬刺無路可退，當家球星溫班亞瑪必須擺脫雷霆防守限制，展現攻守實力，才有機會幫助球隊延長戰線。

雷霆和馬刺系列賽場場激戰，馬刺能和雷霆拉鋸，相當仰賴溫班亞瑪的發揮，他在這系列賽場均28.2分、11.8籃板。不過，雷霆似乎找到限制他的方式，讓他在前役手感急凍，全場15投4中，三分球5投0中，有效命中率僅26.7%，是他生涯至今，單場出手次數至少15次的史上第2低，賽後他也因心情沮喪拒絕媒體訪問，遭聯盟警告。

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溫班亞瑪能否找回手感將是關鍵，馬刺主帥強森強調，第6戰勢必讓他有更多出手機會，屆時會有更多戰術讓他能在舒服的位置接球、出手，展現他在內線的破壞力。另外，馬刺本季例行賽主場戰績32勝8負，勝率相當高，期待能在主場球迷加持下扳回一城。

尼克老闆邀川普 出席總冠軍賽

此外，尼克自1999年後再次重返總冠軍賽，出生於紐約的美國總統川普昨透露，尼克老闆多蘭邀請他去現場看總冠軍賽，若川普親臨現場，將是首位出席NBA總冠軍賽的現任美國總統。

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