魔鷹一轟再轟 嚇走兄弟勝利女神

雄鷹魔鷹單場雙響砲，包辦5分打點，本季首度獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕連3場遭完封的中信兄弟，昨2局上終於突破得分荒，但最終仍不敵台鋼雄鷹洋砲魔鷹的兇猛砲火，魔鷹上演單場雙響、3安猛打賞、5分打點，率隊以6：4贏球，兄弟吞下本季最長的7連敗。魔鷹以40分打點穩居打點王，7支全壘打也和富邦悍將張育成、味全龍朱育賢並列領先。

2局上張仁瑋敲出帶有打點二壘安打。（記者李惠洲攝）

兄弟終結29局得分荒

2局上張仁瑋敲出帶有打點二壘安打，場邊兄弟球迷歡呼終於得分。（記者李惠洲攝）

仍吞7連敗

兄弟昨首局又無功而返，將連續未得分紀錄推進到29局。1局下，先發投手羅戈還被魔鷹擊出2分砲，開賽就陷入落後。面對台鋼新投手黃子豪，兄弟2局上靠著王威晨、張仁瑋連續2支二壘打，終於得分，4局上再靠許庭綸適時安打追平。不過，羅戈首局挨轟後，5局下再遭狙擊，吳念庭、魔鷹各擊出帶有打點安打，台鋼取得2分領先。

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魔鷹雙轟5打點

站上雙冠王

魔鷹首局開轟後，7局下再從蔡齊哲手中擊出飛越澄清湖球場的大號2分砲。9局上，兄弟張仁瑋、代打林瑞鈞從施子謙手中連續安打，逼台鋼推出守護神林詩翔，林詩翔雖被張士綸敲安，但保住勝果。

台鋼先發投手黃子豪4.1局送出6次三振，5支安打、2次四壞，失2分。總教練洪一中說，黃子豪表現算中規中矩，但控球還要加強，面對近8成打者球數都落後，仍有加強空間。

台鋼除了「打點製造機」的魔鷹，還有包辦打點榜2、3名的吳念庭和王柏融，洪總則說：「反過來說，3人若沒有發揮，我們贏球機率就小很多。我們板凳輪替深度不夠，有些年輕選手上一軍會有落差，成長要花一點時間。」

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