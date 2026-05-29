中信銀贊助菲國棒運 引起菲國體委會共鳴

中國信託銀行將贊助2萬5000美元等值球具予菲律賓棒球協會，協助當地基層棒球發展，由中信銀菲律賓子行財務長Andrew Falcon（左一）以象徵性的支票和相關球具交給菲國棒協會長Rodolfo Tingzon Jr.（右二），亞洲棒球總會會長辜仲諒（左二）也在場見證。（亞洲棒球總會提供）

贊助2.5萬美元等值球具

〔記者羅志朋／台北報導〕中國信託商業銀行長期投入台灣五級棒球發展，亞洲棒球總會（BFA）本週正在馬尼拉召開執行委員會議，中信銀行宣布將贊助2萬5000美元等值球具，贈予菲律賓棒球協會，由中信銀行菲律賓子行財務長Andrew Falcon，以象徵性的支票和球具給菲國棒協會長Rodolfo Tingzon Jr.，BFA會長辜仲諒也出席見證，在中信銀行拋磚引玉下，菲律賓體育委員會承諾將贊助2萬5000美元等值的棒球裝備及球具，共同推動菲國基層棒球發展。

呼應辜仲諒

開創亞棒新局

近年辜仲諒積極推展棒球外交，去年10月安排泰國國家隊來台移訓，同月連任世界棒壘球總會執行副會長，扮演亞洲棒球領頭羊角色，近期更帶領亞洲各國棒協代表至菲律賓開會，持續為亞洲棒球開創新局。

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中信近年力挺台灣棒球走向國際，包括贊助日本火腿鬥士、軟銀鷹來台賽事交流，邀請日本甲子園隊伍來台與國內高中棒球隊切磋球技，本次跨海贊助菲律賓棒協球棒、手套、棒球等球具，協助推展當地基層棒球。

中信銀行在14個國家、地區設有超過370處海內外據點，海外布局以大中華、日本、北美及東南亞為重心，設有日本東京之星子行、美國子行、加拿大子行、泰國子行、菲律賓子行及印尼子行，除了深耕在地客戶，也提供完善的國際跨境金融服務。

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