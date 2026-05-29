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大谷仰天怒吼 其實他開轟也勝投

2026/05/29 05:30

大谷翔平（法新社）大谷翔平（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕道奇隊大谷翔平昨和同鄉菅野智之同場先發對決，從他手中轟出陽春砲，加碼6局無安打失1分的好投，率隊以4：1擊敗洛磯，收下5連勝。大谷雖然奪下本季第5勝，卻也點出整場出現5次四死球的缺點，「整場都在跟控球搏鬥。」

不滿控球出包 5次四死球

大谷扛下首棒，首局首打席砲轟菅野智之，本季第9轟出爐，菅野僅投4.2局挨道奇2轟失3分，雖吞下第4敗，他表示能和大谷同場先發，會成為很棒的回憶。只是菅野在大聯盟生涯對大谷非常苦手，8打數被狂敲5安，包含3發全壘打，被打擊率高達6成25。

「投手大谷」主投6局就用99顆球，有4次四壞和1次觸身，投到讓他在投手丘上大吼。他坦言，很討厭投出四壞球讓跑者上壘，這場保送太多了，「沒有讓對方打出強勁擊球，這是唯一值得肯定的地方。」

道奇總教練羅伯斯表示，偉大的球員就是這樣，雖然大家看到大谷6局無安打，但他原本是有能力投到7、8局的，「只要被攻佔得點圈，大谷投球就會更專注，好勝心強到不可思議。」

白襪村上宗隆昨擊出本季第20發全壘打，率隊以15：2擊敗雙城，村上成為大聯盟史上第一位在6月前擊出20轟的菜鳥，和太空人阿瓦瑞茲並列美聯全壘打王。

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