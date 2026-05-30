TPBL總冠軍賽》林書緯無可挑剔 率國王攻上2勝

國王杰倫攻下全場最高25分。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕帶傷上陣的林書緯昨攻下20分，加上杰倫狂轟25分，助新北國王在主場新莊體育館以109：84輕取福爾摩沙夢想家，在7戰4勝制的TPBL總冠軍賽取得2：1領先。

林書緯（右）帶傷上陣進帳20分，率國王擊敗夢想家取得第2勝。 （記者劉信德攝）

帶傷先發貢獻20分

林書緯在前一場首節就因撞到高柏鎧退場，經診斷為左大腿挫傷，本來還不確定是否能上陣，但昨他照樣先發，上半場就進帳12分，全場15投9中，還傳出全隊最多的7次助攻，他說：「其實傷沒有完全好，還是會痛，但治療後有好一點，所以還是想上場幫助球隊。」代理主帥洪志善也力讚，「他就是球隊核心，沒有失誤，且正負值達+26，沒什麼好挑剔。」

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國王上半場打完僅領先夢想家6分，但第三節靠著林書緯、李愷諺、杰倫的火力輸出，打出22：13的攻勢，加上呂政儒在第四節開局挹注三分砲火，率隊打出10：0的猛攻擴大分差，反觀夢想家的進攻零星，最大分差達27分，勝負就此定調。

團隊命中率超過50%

國王多點開花，團隊投籃命中率高達50.7％，三分球準星達43.3％，替補的李愷諺拿14分、林彥廷有12分，沃許本進帳11分，奧帝挹注10分，共6人得分達雙位數，且板凳群得分也比對手多了18分，是獲勝最大關鍵。

夢想家投籃準星僅33.3％，尤其引以為傲的三分球失靈，只有21.2％，湯普金斯19分、10籃板表現最佳，蔣淯安、班提爾各有13分，霍爾曼12分，賽後總教練簡浩也簡短回應，「就是輸球，對手投進的比我們多。」

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