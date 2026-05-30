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我是悍將林書逸 第一戰就撂倒兄弟

2026/05/30 05:30

悍將林書逸昨首度升上一軍就立大功，7局下棒打老東家兄弟，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）悍將林書逸昨首度升上一軍就立大功，7局下棒打老東家兄弟，獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

兄弟棄將變悍將

三壘安致勝

〔記者羅志朋／台北報導〕夢幻般劇本！去年季後林書逸遭中信兄弟釋出，今年轉戰富邦悍將在昨天首度升上一軍、擔任8棒右外野手，7局下他敲出2分打點三壘安打突破僵局，率富邦4：2扳倒兄弟，也讓兄弟慘吞8連敗，追平球團史最長連敗紀錄，今天兄弟只要輸球就追平單月最多16敗的隊史紀錄。

富邦總教練後藤光尊賽後盛讚，「書逸完成最棒的工作，在大舞台有這樣的表現，真不愧是書逸啊！」

雙方6局打完1：1，7局上兄弟靠隊長王威晨適時安打進帳超前分，下個半局富邦先靠范國宸安打、王苡丞二壘安打和王勝偉滾地球扳平比分，接著戴培峰獲保送，兄弟換下先發洋投德保拉，換上左投呂彥青登板救火，結果林書逸敲出清壘三壘安打，棒打老東家獲選單場MVP。

林書逸在MVP頒獎台上，先向全場2萬6510名球迷大聲自我介紹，「大家好，我是富邦悍將林書逸。」主場富邦球迷爆出熱烈掌聲，林書逸認為，富邦球迷應援聲勢非常驚人，一點都不輸兄弟，他覺得好棒。

轉隊後首戰敲出首安就是關鍵一擊，林書逸說，「很感動，沒想到第一場就可以對球隊做出貢獻，很開心，我跟前兄弟隊友都很熟悉，場下都是朋友，上了場就沒有朋友，機會來了就要把握住。」

兄弟火力回溫12安

仍苦吞8連敗

兄弟陷入連敗泥淖，大老闆辜仲諒賽前特地到大巨蛋為全隊勉勵打氣，黃衫軍前7局狂掃10安一度領先，一掃近期打擊低迷陰霾。只是昔日兄弟棄將林書逸，搖身一變成為富邦大將，一棒敲醒兄弟中止連敗美夢。

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