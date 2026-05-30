龍瘋狂追分 張祐嘉10局說再見

陳子豪（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨在主場天母迎戰統一獅，才打完5局就大幅落後6分，打線卻在比賽後段發動兇猛反撲，趕在正規9局結束扳平比數逼出延長賽，再於10局下先靠陳子豪適時長打二度扳平，最終由張祐嘉擊出生涯首支再見安打以8：7神奇逆轉勝，上半季封王魔術數字減為M16，連總教練葉君璋都頻頻驚呼「真的太誇張了！」

龍隊張祐嘉10局下敲出生涯首支再見安。 （記者塗建榮攝）

第7局破蛋

局局得分逆轉獅

獅隊1局上先靠蘇智傑轟出2分彈先馳得點，5局上再靠他的三壘安打追加2分，打完5局就讓伍鐸帶著6分失分退場。味全卻從第7局開始反撲，7局下先以連續3支安打扳回2分，8局下又猛攻8人次灌進3分，9局下再靠劉基鴻適時安打扳平，獅隊雖於10局上靠林佳緯建功二度超前，10局下味全仍沒放棄，陳子豪關鍵三壘安打再次扳平，再由張祐嘉一棒再見。

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「這些球員真的太強了！這段時間的表現實在不簡單。」葉總指出，除了張祐嘉的再見安打，陳子豪連續2場擊出雙安也很關鍵，「這2場比較像他該有的樣子，前1場打出雙安，相信他的心裡會比較篤定一點，現在他很放心在揮棒，不會像之前是有壓力在打，希望他能把這樣的心態保持下去。」

伍鐸靠打線敗投解套，挑戰中職第3位80勝洋投必須等到下次出賽，葉總認為，一開賽就處於落後的主因，在於伍鐸第1局面對首名打者，有顆好球未獲裁判青睞造成保送，然後被蘇智傑擊出全壘打，「這個點對伍鐸造成的影響很大，導致他投起來不是很順，有時候運氣就是這樣。」

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