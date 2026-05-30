老天爺助攻 魔鷹跑出三壘打

魔鷹連續2場猛打賞，本季僅花40場進帳43分打點。 （台鋼雄鷹提供）

雄鷹3連勝

雄鷹坎南先發6局飆出8次三振，本季第4勝到手。 （台鋼雄鷹提供）

坎南連23局無失分

〔記者龔乃玠／桃園報導〕台鋼雄鷹坎南昨先發繳出6局8K好投，以連續23局無失分打破隊史單季最長紀錄，四番洋砲魔鷹單場3安猛打灌3分打點，聯手率隊以9：3擊敗樂天桃猿，奪下3連勝。

台鋼首局靠天色漸暗的「老天爺助攻」奠定勝基，陳文杰和吳念庭獲保送上壘，魔鷹一顆自認打不好的外野飛球，讓中外野手何品室融雙手一攤，找不到被天色吃掉的小白球，形成2分打點的三壘安打。

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談到何品的守備狀況，台鋼總教練洪一中直言，桃園球場在天色要暗不暗時很容易吃球，仰賴選手互相提醒，「魔鷹那球又打超高，眼睛一離開球，你就找不到了。這不是只有他們發生，每一隊都有經驗，我們也有。」

魔鷹的打擊牽動台鋼戰績，在19至22日的3戰僅敲1安，台鋼勝少敗多，洪總坦言，那段時間狀況沒那麼理想，但在23日開轟、28日雙響，打擊的自信都找回來了，「他是我們的重要打者，有發揮的話，球隊戰績會好一點。」

樂天先發投手艾菩樂未能將首局傷害降到最低，隨後連續被王柏融、紀慶然和郭阜林擊出安打，單局遭猛灌5分，合計104球撐完6局，狂失6分，防禦率漲至4.02。

艾菩樂開季僅投9場就吞7敗，超越2024年陳克羿的11戰，寫下隊史最速紀錄，暫居聯盟敗投王。有別於本土先發投手奪下4勝0敗、勝率100%，樂天洋投狂吞16敗為聯盟最多。

坎南在5月以3勝0敗、20局無失分收尾，有機會挑戰單月MVP。洪總指出，坎南開季時的控球沒那麼穩定，經過幾場調整後，投球節奏和控球都很穩定。

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