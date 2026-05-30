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猿年輕野手競合 游承勳被定義果斷

2026/05/30 05:30

游承勳（樂天桃猿提供）游承勳（樂天桃猿提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今年上半季遇上主力野手傷兵潮，大量起用2024年選秀的高中畢業出身野手，昨輪到該年第5指名游承勳，本季首度上一軍就扛先發九棒三壘手，他希望發揮去年二軍安打王的身手。

由於廖健富、梁家榮和林立受傷，樂天在前年選進的4位高卒野手張趙紘、何品室融、曾冠傑和游承勳，本季都已在一軍亮相。除了已於9日降二軍的曾冠傑，昨更罕見將其他3人排進先發打序，何品一棒、張趙紘六棒、游承勳九棒，也窺見樂天本季打線的艱困處境。

游承勳去年在二軍以61安奪下安打王，並上一軍出賽5場，今年在二軍出賽28場，打擊率3成10。樂天總教練曾豪駒指出，他是出棒很果斷的打者，擊球控制能力很不錯，「目前狀況正好，看有沒有機會把二軍的東西複製到一軍。」

樂天開放大量年輕野手競爭位置，游承勳也直言，知道總有一天會輪到，「看到年輕選手在一軍表現好，自己也會一直把二軍比賽當一軍打，只要準備好就有機會。」

值得注意的是，樂天上半季的超幼齒打線，表現最好的卻是選秀落榜生劉子杰，23歲的他擊出全隊第2多的30安，只是在嘉義傷到膝蓋導致發炎，昨未先發，才由游承勳頂替守三壘。

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