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總教練高評價 鄧愷威又是一場好投

2026/05/31 05:30

軟銀徐若熙今將在交流賽先發登板。（資料照，西日本新聞提供）軟銀徐若熙今將在交流賽先發登板。（資料照，西日本新聞提供）

先發5局挨2轟 橫掃球出色

老虎李灝宇昨代打出賽。（路透）老虎李灝宇昨代打出賽。（路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕鄧愷威昨進行本季第5場先發，以生涯單場最多91球投完5局挨兩轟失3分，退場時仍具勝投資格，最終第4勝被牛棚搞砸，太空人也在延長第10局以4：5不敵釀酒人，但他仍獲總教練艾斯佩達讚賞：「真的投得很好」。鄧愷威是目前大聯盟台灣投手代表，徐若熙則回到日職一軍，今天中午12點在福岡巨蛋先發。

太空人鄧愷威先發5局投出7次三振，球威獲總教練肯定。（法新社）太空人鄧愷威先發5局投出7次三振，球威獲總教練肯定。（法新社）

台美混血費仔 升上大聯盟

太空人主場昨洋溢台灣味，統一獅啦啦隊UniGirls參與休士頓台灣日活動，鄧愷威賽前走向牛棚熱身時，還特別和場邊準備演出的女孩們揮手致意。大聯盟台將除了鄧愷威，效力老虎的李灝宇昨也在8局上對白襪代打擊出滾地球出局，老虎在10局下遭再見轟以3：4落敗，好消息是，守護者昨從3A叫上台美混血好手費爾柴德，有機會今、明天對紅襪出賽。

面對國聯中區龍頭釀酒人，鄧愷威前4局只在3局上挨陽春砲失1分，且4局結束太空人4：1領先，但5局上一顆84.1英里（約135公里）橫掃球遭喬里奧兩分砲重擊。他坦言那顆失投，並表示：「在球數落後下想要攻擊好球帶，進壘點卻內角偏高，變化幅度也不夠大。」

艾斯佩達則認為瑕不掩瑜，「很好的球威、7次三振，橫掃球真的很棒。雖然4次保送讓用球數偏多，但整體而言又是一場好投。」

徐若熙上一軍 今迎戰廣島

日職方面，效力軟銀鷹的徐若熙今天將對廣島鯉魚先發，是他在月初對西武獅4局挨雙轟失7分下二軍調整後，本季在一軍第5場先發，期盼能複製日前在二軍對廣島投出完封勝的表現，力拚第2勝。

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