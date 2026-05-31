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豐塞卡一戰成名 五盤逆轉喬帥

2026/05/31 05:30

19歲新星豐塞卡輸二贏三演出大逆轉，挺進男單16強。（路透）19歲新星豐塞卡輸二贏三演出大逆轉，挺進男單16強。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕19歲巴西新星豐塞卡昨克服先輸2盤的逆境，在鏖戰4小時53分鐘後以4：6、4：6、6：3、7：5、7：5逆轉塞爾維亞第3種子喬科維奇，挺進法國網球公開賽男單16強，他也將勝利做為生日禮物，獻給坐在場邊觀賽的母親。

喬科維奇挑戰生涯第25座大滿貫冠軍夢碎。（法新社）喬科維奇挑戰生涯第25座大滿貫冠軍夢碎。（法新社）

19歲巴西新秀 殺進16強

世界排名30的豐塞卡是2023年美網青少年冠軍，去年在巴塞爾和布宜諾斯艾利斯男網賽封王，這次在法網也技驚四座，沒被一開始喬科維奇連拿2盤的氣勢擊垮，成功逼出決勝盤後，從1：3落後追成4：4平手，並在關鍵第11局再度破發，從偶像手中拿下重大勝利。

「我賽前沒想過能贏，在場上就是專注每一球。」豐塞卡笑說，能和喬科維奇交手深感榮幸，甚至不敢相信他已39歲，「他幾乎不會失誤，最後時刻的體能還比我好，我還以為他才20歲。」

39歲喬帥譜法網終曲?

喬科維奇盛讚豐塞卡在關鍵時刻轟出不可思議的致勝球，且回球總能精準壓線，展現優異的技術和心理素質，讓他在2009年後首度於法網8強前輸球，挑戰生涯第25座大滿貫冠軍夢碎，明年也不確定是否會再重返羅蘭加洛斯。

隨著喬科維奇、辛納等人出局，今年法網將誕生新的大滿貫男單冠軍得主，此外，沒有昔日冠軍晉級16強，也締造大滿貫公開年代首見紀錄。

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