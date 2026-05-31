SGA今求反彈 放大雷霆搶7優勢

西部冠軍賽G7今將在雷霆主場登場。（取自雷霆官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆和馬刺今將在西部冠軍賽第7戰一決生死，衛冕軍確定無法以完全體出賽，力拚續保主場不敗定律，馬刺則希望延續例行賽對戰優勢，挑戰自2014年後，再度踏上總冠軍賽舞台。

吉爾吉斯亞歷山大（資料照）

馬刺例行賽對戰占上風

這是NBA史上第二次出現兩支例行賽都至少62勝的球隊在搶七大戰狹路相逢，根據紀錄，前役在客場無緣關門的雷霆自2008年以來在主場的第7戰從未輸過，且從去年開始在季後賽輸球後的下一戰是完美的9勝0負，平均每場淨勝對手15.4分。

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雷霆昨將威廉斯和米契爾都列入無法出賽的名單，一哥吉爾吉斯亞歷山大上戰只拿15分，必須力求反彈，他指出，今天將是生涯最重要一戰，「失利很痛苦，但也會帶來更多動力，我們會接受眼前的挑戰。」

馬刺中鋒溫班亞瑪系列賽屢飆「神仙球」，第6戰更在28分鐘內狂砍28分助隊續命，面對生涯首場殊死戰相當淡定，「在NBA贏球的重要性，和我以前打U13分區錦標賽時是一樣的，我始終保持一樣的競爭心態。」

另外，東部冠軍尼克自1999年後首度闖進總冠軍賽，以逸待勞坐等對手出爐，當家中鋒湯斯昨受訪時透露，自己當年相當崇拜在紐約掀起「林來瘋」的台裔球星林書豪，「是他讓我愛上尼克隊。」

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