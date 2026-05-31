世足賽》主辦國加拿大 隊長開幕戰恐缺席

戴維斯（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃足球賽即將點燃戰火，加拿大昨公布26人名單，由效力德甲拜仁慕尼黑的後衛戴維斯領銜，不過他近期出現傷勢，能否趕上開幕戰仍是未知數。

不同於美、墨，加拿大是首度舉辦世界盃，此次被分在B組，同組對手包括瑞士、卡達，及波士尼亞與赫塞哥維納，世界排名30的加國過去兩度打進世界盃都未晉級淘汰賽，本屆在擁有地主優勢下要力拚從小組賽突圍。

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加拿大總教練馬希昨公布本屆陣容，除上屆攻進隊史首球的隊長戴維斯，其他核心球員還有祖文特斯前鋒J.大衛、南安普敦前鋒拉林及比利亞雷亞爾中場布坎南等好手。

戴維斯近期在歐冠4強對戰巴黎聖日耳曼之戰傷及大腿後側，雖然進入國家隊訓練營名單，不過仍留在德國治療，馬希表示，戴維斯已可以在場上跑步，會持續追蹤他的恢復進度，「我希望他休息幾天，以更好的狀態加入球隊。」

只是加拿大有傷病疑慮的不只戴維斯，前鋒P.大衛2月剛動完髖部手術，後衛邦比托自去年10月後就因腿部骨折未再為國家隊出賽，馬希不諱言，球員健康狀態將是最大變數，不會每個人都在首戰就達到100%的狀態，「但相信隨著賽事進行，我們會愈來愈強。」

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