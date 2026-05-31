聽見左外野聲浪 兄弟8分大局止敗

兄弟詹子賢1局上先馳得點。（記者陳志曲攝）

中止球團史最長8連敗

兄弟打線大爆發，包括9局上黃韋盛（右）敲出滿貫砲，終止8連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟昨靠黃韋盛擊出生涯首發滿貫彈，9局上攻出爆炸性的8分大局，以10：1擊敗富邦悍將，中止中信接手球隊後最長的8連敗，總教練平野惠一表示，雖然在4萬人滿場的比賽擔任客隊，左外野仍有很多球迷為球隊加油，聲音大到連在板凳區都聽得一清二楚，「球迷的加油聲，就是選手拚戰的力量，今後也會為了球迷全力以赴。」

中信打完5局取得2：0領先，8局下被富邦扳回1分，讓戰況再次陷入緊繃，但打線9局上全面爆發，陳九登率先選到保送上壘，王威晨在岳政華獲保送後敲安，把領先擴大為4：1，許基宏、詹子賢都獲保送後，張仁瑋適時安打再添2分，黃韋盛在滿壘時開砲清光壘包，中信這局猛攻11人次鯨吞8分，讓原本膠著的投手戰在大比分差中結束。

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平野指出，這場一開始是低比分的拉鋸戰，全隊都抱持「絕對要拿下」的心情去拚戰，9局上首名打者是陳九登，當下他曾考慮是否要換代打，仍讓陳九登上去也很好地選到保送，打線在張士綸完成戰術推進後一舉突破，雖然不可能每場比賽都有8分大局，把氣勢打起來也能讓選手比較有自信，最開心的是看到很多年輕選手有很好的表現。

黃韋盛9局上滿貫砲定調

黃韋盛表示，他不是以全壘打見長的打者，9局上的打擊想法很單純，就是鎖定可以攻擊的位置全力揮擊，出棒後就覺得有機會形成全壘打，雖然球隊最近陷入低潮，選手彼此卻沒有做出太多改變，努力想要找出可以做得更好的地方，王威晨、陳俊秀兩位學長也都提醒他，不要過度被結果影響，把想法簡單化以後，反而更能專注在每次打擊。

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