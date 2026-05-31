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鄭浩均三振秀 享受4萬人滿場助攻

2026/05/31 05:30

兄弟鄭浩均（左）先發6局無失分奪勝，單場9次三振追平生涯紀錄。（記者陳志曲攝）兄弟鄭浩均（左）先發6局無失分奪勝，單場9次三振追平生涯紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕鄭浩均昨對富邦悍將用93球交出6局無失分，單場投出9K追平生涯最佳，不僅走出13日對富邦投0.1局就丟9分的陰霾，也重新展現中信兄弟本土王牌的身手，他表示，雖然最近表現的起伏比較大，投球策略還是一樣，這場4萬人滿場讓他有彷彿回到經典賽，很享受當下投球的感覺。

引誘球奏效

重拾王牌身手

鄭浩均前3局只讓富邦靠林澤彬保送上過壘，4局下面對1出局滿壘連續三振申皓瑋、林書逸，6局下開局接連被林澤彬、張育成敲安，他卻連續三振范國宸、王苡丞、申皓瑋，他表示，自己製造的危機，自己要想辦法化解，前幾局還是低比分，4局下能守住滿壘很開心，「會投出這麼多三振，可能只是剛好2好球，打者很捧場我的引誘球。」

鄭浩均前2次出賽共投7.2局就失13分，昨是他相隔逾1個月至少投6局無失分，他指出，可能今年對手對他做比較多的研究，彼此經過1年交手也滿熟悉，或許對手破解他的球路，抓到他的配球去做攻擊，「就1場1場去修正問題，投球策略也都一樣，就是投給打者打、打到野手的手套裡，這場變化球的狀況確實不錯，都有投到自己要的位置。」

總教練平野惠一表示，陳九登不僅在9局上率先選到關鍵保送，蹲捕也與鄭浩均搭配出好結果，希望這個投捕組合可以延續好的內容。陳九登認為，鄭浩均是很好的投手，也是他在二軍第1個搭配的投手，這場只是把兩人當初在二軍搭配的效果發揮出來。

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