梅賽鍶屠獅 連2年體驗季冠有影

龍隊梅賽鍶（左二）壓制老東家獅隊打線，以6勝並列聯盟勝投王。 （記者林正堃攝）

龍上半季封王M14

陳子豪轉戰龍隊後，首度繳出連續3場長打。 （記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍左投梅賽鍶昨對統一獅先發7局無失分，加上陳子豪連續3場長打、劉基鴻開轟助陣，助隊以2：0完封，上半季封王魔術數字降至M14。梅賽鍶去年跟獅隊奪季冠軍，有機會連續2年嚐到季冠滋味，他直言這是令人興奮的事。

梅賽鍶去年扮演獅隊奪下第18座季冠軍功臣，今年卻成獅隊「天敵」，連同4月11日的5局無失分，本季對老東家12局無失分，目前6勝也追平富邦悍將李東洺，並列聯盟勝投王。

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談到對戰心得，梅賽鍶直言就是積極搶攻好球，歸功捕手蔣少宏的配球，以及守備的協助，「多虧團隊合作，對上他們才能拿到這麼好的成果。」

梅賽鍶和李東洺都有望角逐5月投手MVP，兩人單月都是4勝0敗，梅賽鍶單月防禦率僅0.64，李東洺則是0.75。談到5月好投，梅賽鍶仍強調是隊友有打回關鍵分數，加上牛棚投手守成，「這個月能有這樣的成果，我非常開心。」

同場對決的獅隊洋投布雷克堪稱「最負運的男人」，7局僅失2分，連續3場繳出超優質先發，球隊最終都遭完封，換來3場敗投，而他本季防禦率1.87可排聯盟第5，戰績僅2勝4敗。

陳子豪連3場長打

陳子豪5局下擊出先馳得點的二壘安打，轉戰龍隊後首度連3場長打，總教練葉君璋直言，這幾場看得出他有好手感，也能融入比賽的氣氛。開路先鋒郭天信因感冒缺陣，中斷全勤紀錄，龍隊全勤選手剩劉基鴻和張政禹，其中劉基鴻是43場全勤先發，昨還在6局下夯出陽春砲，用本季第5轟援護梅賽鍶。

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