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鷹狀元致勝三壘打 關鍵字智平

2026/05/31 05:30

雄鷹曾子祐9局上敲出2分打點三壘安打，一棒定江山。（台鋼雄鷹提供）雄鷹曾子祐9局上敲出2分打點三壘安打，一棒定江山。（台鋼雄鷹提供）

本季踢館桃園 4戰全勝

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨9局上面對樂天桃猿守護神朱承洋，「鷹狀元」曾子祐掃出清壘三壘安打突破僵局，本季第2度獲選單場MVP，率台鋼雄鷹5：3贏球拿下4連勝，本季台鋼到桃園踢館4戰全勝，對戰取得7勝2敗優勢。

40歲的樂天老將林智平7局下代打敲安追平比分，9局上朱承洋登板，紀慶然擊出內野高飛球，朱承洋不慎碰觸一壘手林智平，導致林智平沒接到球，紀錄上為朱承洋失誤，接著王博玄選到保送，曾子祐一棒掃出2分打點三壘安打鎖定勝局。

「感謝洪總相信我。」曾子祐說，朱承洋球威很好，當時兩出局得點圈有人，想法就是確實擊球，只要球進好球帶就勇敢揮棒，很幸運抓到失投球才能擊出長打，前面幾次沒打好，感謝總教練在關鍵時刻相信他。

樂天中外野手何品室融前天因天色昏暗找不到球，讓魔鷹擊出幸運三壘安打，昨9局上樂天再因內野飛球誤事，台鋼總教練洪一中說，「成也智平，不成也智平，這一球確實不好接。」

9局下台鋼守護神林詩翔登板，兩出局一壘有人，第1球讓嚴宏鈞揮空，此時洪總罕見衝上投手丘關心林詩翔狀況，隨即回到休息室，林詩翔順利解決打者終結比賽，拿下本季第11次救援成功。洪總解釋，林詩翔右腳踝有點不舒服，但不影響投球，只是上去關心一下，「我覺得不能太勉強，他一直說可以、沒問題。」

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