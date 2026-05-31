雄鷹同梯在發光 許峻暘終於跟上

許峻暘（台鋼雄鷹提供）

2023年擴編、交易5將

〔記者羅志朋／桃園報導〕2023年台鋼雄鷹第2次擴編選秀挑走陳文杰、郭俊麟、施子謙、王躍霖、許峻暘，再用郭俊麟當交易籌碼換來統一獅左投江承諺，如今江承諺和陳文杰已是台鋼主將，施子謙、王躍霖也在牛棚承擔不少局數，許峻暘則在本季終於破繭而出，累計出賽8場共投7.1局沒有四壞保送，防禦率1.23、每局被上壘率0.55。

「一定會急！」許峻暘在2023年季後從樂天轉戰台鋼，前兩年在一軍加起來僅投11局、防禦率9.82，他坦言，一直沒為球隊做出貢獻，內心一定會著急，原本是控球問題，後來愈想修正卻收到反效果，愈投愈沒自信。

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為改善控球問題，許峻暘請一軍牛棚教練曾翊誠協助調整投球機制，同時二軍基地育成部門投手教練橫田久則改善他的發力方式，「橫田希望我投球像橡皮筋一樣，自然地甩出去，從手中『噴』出去的感覺，而不是『丟』那顆球，我有努力嘗試，希望找到適合自己的方式。」

本季許峻暘有機會重拾2022年巔峰時期身手，他笑說，「還沒啦，剛開始而已，樣本數還那麼少，賽季還很長，一步一步來。」昨7局下兩出局一、三壘有人，他登板救火，三振余德龍順利「拆彈」。

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