TPBL總冠軍賽》複製首戰劇本 奧帝懲「罰」夢想家

國王奧帝（左）第4戰複製首戰關鍵罰球贏球劇本，氣走夢想家。（記者王藝菘攝）

國王3連霸 只差一步

國王林書緯（右）挹注12分、7助攻。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王昨複製首戰贏球劇本，在TPBL總冠軍賽第4戰靠奧帝末節關鍵罰球，以96：93氣走福爾摩沙夢想家，系列賽取得3:1聽牌，距離3連霸只差最後一步。

倒數29秒

奧帝3罰逆轉戰局

國王昨帶著73：66優勢進入末節，接著熊祥泰與李愷諺接連飆進三分彈擴大至11分領先，夢想家靠忻沃克爆發急起直追，張宗憲在倒數29秒夢想家2分領先之際在三分線外犯規，將奧帝送上罰球線，奧帝3罰穩穩罰進，反而接下來高柏鎧2罰竟都失手，罰球再度成為雙方勝負分水嶺。

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夢想家此役25罰僅17中，國王則是18罰16中，其中首戰以罰球幫助球隊開胡的奧帝，此役9罰9中，繳出完美罰球命中率，與杰倫都拿下19分，沃許本18分、13籃板，林書緯挹注12分、7助攻。

代理總教練洪志善指出，這是一場很好的比賽，「夢想家不斷給我們出難題，要肯定球員在第4節這麼艱難的時刻沒有放棄，奧帝的罰球也有頂住壓力。」對於週二有機會在洲際迷你蛋拋下黃色彩帶，洪志善不敢掉以輕心，「夢想家主場不好打，我們還是要步步為營。」

高柏鎧雙十 關鍵2罰失手

夢想家昨除罰球把握度不佳，整體命中率也僅38.8%，霍爾曼攻下全隊最高23分，當家長人高柏鎧帶著臉部撕裂傷上陣繳出11分、13籃板。

林俊吉替補拿下今年季後賽最高的16分，他說，「兩隊實力相當，關鍵在於細節，我們會回去看影片檢討，在細節部分做得更好，希望下一戰能在主場拿下勝利。」

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