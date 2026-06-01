TPBL總冠軍賽》國王老五傳奇 雙奇兵救駕

熊祥泰（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王例行賽表現起伏，卻上演「老五傳奇」，距離衛冕只差最後一哩路，陣中除有老將穩定軍心，兩位生力軍林彥廷、熊祥泰屢次在關鍵時刻跳出來成為奇兵，表現也深受洪志善肯定。

林彥廷（記者王藝菘攝）

林彥廷三分彈及時雨

林彥廷本季從CBA返台加盟國王，例行賽出賽35場，平均貢獻8.9分，季後賽漸入佳境，首輪4戰平均貢獻15分，三分球命中率55.6%，昨面對夢想家雖然僅拿6分，但在倒數1分43秒貢獻重要三分彈，他說，「整場都打得很悶，感謝教練願意相信我，一看到杰倫被夾擊，就知道機會來了。」

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林彥廷過去在CBA時季後賽沒有太多上場機會，今年算是職業生涯首度體驗如此高張力的賽事，他表示，比賽結束後都會努力檢視自己能改進之處，希望接下來能改善慢熱問題，「應該一上場就有所表現。」

熊祥泰選秀「撿到寶」

除了林彥廷外，本季被國王在選秀「撿到寶」的菜鳥射手熊祥泰，昨在第3節尾聲與末節開局都在外線飆進三分彈，有效的撲滅夢想家反撲的火焰。

國王總教練洪志善指出，「第4節那個戰術就是設計給他執行，他也不負眾望投進，他跟彥廷這兩位年輕球員，都很清楚球隊給予的定位，希望他們能持續向隊上其他學長學習。」

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