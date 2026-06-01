自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL總冠軍賽》國王老五傳奇 雙奇兵救駕

2026/06/01 05:30

熊祥泰（記者王藝菘攝）熊祥泰（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王例行賽表現起伏，卻上演「老五傳奇」，距離衛冕只差最後一哩路，陣中除有老將穩定軍心，兩位生力軍林彥廷、熊祥泰屢次在關鍵時刻跳出來成為奇兵，表現也深受洪志善肯定。

林彥廷（記者王藝菘攝）林彥廷（記者王藝菘攝）

林彥廷三分彈及時雨

林彥廷本季從CBA返台加盟國王，例行賽出賽35場，平均貢獻8.9分，季後賽漸入佳境，首輪4戰平均貢獻15分，三分球命中率55.6%，昨面對夢想家雖然僅拿6分，但在倒數1分43秒貢獻重要三分彈，他說，「整場都打得很悶，感謝教練願意相信我，一看到杰倫被夾擊，就知道機會來了。」

林彥廷過去在CBA時季後賽沒有太多上場機會，今年算是職業生涯首度體驗如此高張力的賽事，他表示，比賽結束後都會努力檢視自己能改進之處，希望接下來能改善慢熱問題，「應該一上場就有所表現。」

熊祥泰選秀「撿到寶」

除了林彥廷外，本季被國王在選秀「撿到寶」的菜鳥射手熊祥泰，昨在第3節尾聲與末節開局都在外線飆進三分彈，有效的撲滅夢想家反撲的火焰。

國王總教練洪志善指出，「第4節那個戰術就是設計給他執行，他也不負眾望投進，他跟彥廷這兩位年輕球員，都很清楚球隊給予的定位，希望他們能持續向隊上其他學長學習。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中