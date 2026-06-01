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搶七大戰勝出 馬刺、尼克爭冠

2026/06/01 05:30

馬刺溫班亞瑪摘下西冠MVP，賽後與球迷分享。（路透）馬刺溫班亞瑪摘下西冠MVP，賽後與球迷分享。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕溫班亞瑪昨在西部冠軍賽第7戰繳出全隊最高22分，助馬刺以111：103擊敗衛冕軍雷霆，4：3贏得系列賽，自2014年後重返總冠軍賽，將和尼克重演1999年總冠軍賽戲碼，第1戰將在台灣時間本週四上午登場。

馬刺昨在「搶七大戰」挾著前役延長戰線的氣勢，首節取得雙位數優勢，下半場更頂住雷霆反撲，除了溫班亞瑪穩定發揮，錢帕尼、新秀哈波適時貢獻三分火力，靠著團隊戰力在外界不看好下擊退雷霆。

溫班亞瑪摘西冠MVP

溫班亞瑪獲勝後痛哭釋放情緒，他在這系列賽表現關鍵，場均貢獻27.3分、10.9籃板，投籃命中率為48.1%，昨繳出22分、7籃板，摘下西冠MVP。首次打季後賽就帶隊闖進總冠軍賽，斑馬說：「我太想贏了，我投入了所有時間和努力，感覺我生命都取決於勝利。」

溫班亞瑪成為繼「俠客」歐尼爾、歐拉朱萬後，史上第3位在分部冠軍賽中繳出至少175分、15火鍋的球員，也是史上首位在季後賽單一系列賽累積至少15顆三分球及15火鍋的球員。

此外，馬刺主帥強森以39歲又182天成為近25年來第4年輕帶隊闖進總冠軍賽的總教練，而馬刺團隊平均年齡僅25歲又20天，是自1951-52球季有紀錄以來，NBA總冠軍賽史上第2年輕隊伍，僅次於1976-77年的拓荒者。

連8年不同冠軍隊

雷霆MVP吉爾吉斯亞歷山大昨砍下35分，生涯兩度在搶七大戰繳出至少30分，追上「籃球之神」喬丹，可惜仍無力贏球；雷霆遭淘汰也代表連續8年有不同的冠軍隊伍產生，前次完成連霸的已是2018年的勇士。

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