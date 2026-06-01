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法網冷門連環爆 高芙、史薇泰克出局

2026/06/01 05:30

上屆女單冠軍高芙爆冷出局。 （路透）上屆女單冠軍高芙爆冷出局。 （路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕法國網球公開賽冷門不斷，25歲奧地利好手波塔波娃昨在女單第3輪以4：6、7：6（7：1）、6：4扳倒美國衛冕冠軍高芙，收下16強門票。

波塔波娃去年12月宣布從俄羅斯轉籍，本季在紅土熱身賽場表現不俗，在林茲公開賽收下亞軍，馬德里大師賽也闖進4強，昨在第二盤克服再掉2分比賽就結束的逆境，後來居上力退兩屆大滿貫冠軍。

「這是我在巡迴賽10年來第一次能在比賽保持這樣的穩定性。」波塔波娃表示，落後時不斷提醒自己不要在意計分板上的分數，「一分一分打，保持專注，全力以赴。」

高芙提前結束衛冕之旅，她指出，這場失利與在馬德里止步16強的狀況類似，「雖然不想重蹈覆轍，我也盡力了，只是在關鍵時刻就是沒能達到理想的狀態。」

謝淑薇止步混雙次輪

台將方面，台灣一姐謝淑薇與德國好手瓦爾納以7：5、4：6、6：10遭布克莎（西班牙）／梅托斯（巴西）逆襲，止步混雙次輪。僅存的台灣希望梁恩碩將與日本搭檔青山修子在女雙16強對決張瑋桓（香港）／艾爾賈薇克（斯洛維尼亞），盼能續寫個人新猷。

此外，波蘭前球后史薇泰克也以5：7、1：6不敵烏克蘭15種子科絲秋克，4屆冠軍在25歲生日這天黯然止步女單16強。

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