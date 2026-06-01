平野不得已的調度 張仁瑋請纓致勝

中信兄弟張仁瑋7局上擊出2分打點的致勝三壘安打。（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟不得已讓張仁瑋相隔29天鎮守先發外野，他在7局上擊出2分打點的致勝三壘安打，帶動5分逆轉大局，率隊以6：3擊敗富邦悍將，史上最賣座的3連戰系列賽取得2勝1敗，避免淘汰指數歸零。

辜仲諒（右）29日到現場跟張仁瑋談話。（中信兄弟提供）

7局狂得5分 逆轉悍將

中信前6局以1：3落後，7局上張士綸瞄準低角度變化球，掃出左外野車布邊長打，點燃球隊攻勢，岳政華和王威晨的2支適時安打扳平，張仁瑋再突破張奕，擊出致勝三壘安打，帶動5分逆轉大局。

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已有近月未先發守外野

張仁瑋昨以先發右外野手亮相，前次扛先發外野已是5月2日，前陣子他代班游擊有好表現，礙因江坤宇回歸游擊，加上黃韋盛坐鎮三壘，平野不得已將張仁瑋放在外野強化打線，他說：「不管守哪裡都沒關係，請讓我上場。」平野直呼：「非常感謝阿瑋這麼積極。」

張仁瑋前3打席無安打，7局上立大功，他表示本來沒有特定要守哪，只要有機會上場就儘量把事情做好，「最近狀況沒有到很好，和哥（陳江和）有說是自己想太多，威晨也說全力去攻擊，剛好收到好的效果。」

辜董激勵 3戰狂敲34安

在中信慈善基金會董事長辜仲諒29日到場激勵後，中信對富邦3戰狂敲34安、狂掃18分，雙雙刷新本季3連戰最多紀錄。平野直言，年輕球員的活躍帶給球隊正面影響，而高薪主力選手們也拿出應有表現，老少聯手帶動這波打擊高潮。

中信淘汰指數凍結在2

首局雖被富邦攻下3分，中信先發投手勝騎士展現局間調整功力，後6局皆無失分，合計7局僅失3分，仍繳出優質先發，奪本季第5勝，緊追味全龍梅賽鍶、富邦悍將李東洺的6勝。而中信原本最快昨宣告上半季淘汰，由於贏球加上龍隊輸球，淘汰指數凍結在「2」。

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