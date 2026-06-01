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張育豪初先發蹲捕 領2日「4萬人」體驗券

2026/06/01 05:30

張育豪（記者方賓照攝）張育豪（記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將在台北大巨蛋「金控大戰系列賽」吸客10萬6510人，包含5月30至31日連續2場4萬名觀眾滿場，締造例行賽史上最賣座的3連戰系列賽，其中，富邦去年選秀第1指名的張育豪無論生涯初登場和初先發都在4萬人的大舞台，令他直言：「滿酷的！」

19歲的他 直呼滿酷的！

19歲的張育豪是中職選秀，5月26日首度上一軍，30日9局下於滿場4萬人面前代打，擊出界外飛球出局，昨晚更迎接初先發蹲捕，跟江國豪搭配，他坦言，能在4萬人滿場初先發是很特別的經驗，「這樣的機會應該是少之又少，自己會好好珍惜。」

前天初登場也是大場面

獨生子的張育豪，從小就備受家人關愛，從國小至今的每場比賽，幾乎都會到場觀戰，昨晚在大巨蛋亮相的職業初先發當然也不例外，還鼓勵他不要緊張，最終張育豪蹲滿全場，可惜單場3支0，首安還要等等，不過在4局下有次漂亮的犧牲短打。

春訓時就把「趕快上一軍」視為目標，張育豪在開季2個月就達陣，他坦言，沒想過那麼快，能那麼早上來要謝謝教練團一直幫忙調整，給他上場的機會。

不只張育豪體驗大巨蛋滿場球賽有感，30日扛下先發投手的鈴木駿輔，從過去在日本獨立聯盟只有約千名觀眾的球賽中，如今是一名站上有4萬觀眾大舞台的職棒投手，讓他直呼是很棒的經驗，「在這麼大聲量的應援中打球是第一次，真的很開心。」

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