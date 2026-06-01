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林泓育再見安 猿止3連敗

2026/06/01 05:30

桃猿林泓育9局下敲出再見安打結束比賽。 （記者陳志曲攝）桃猿林泓育9局下敲出再見安打結束比賽。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿老將林泓育昨9局下2出局滿壘時挺身而出，擊出生涯第4支再見安打，幫助球隊以7：6氣走台鋼雄鷹中止3連敗，也避免本季第3次在3連戰遭對手橫掃。總教練曾豪駒表示，只要贏球就是好結果，感謝球迷在球隊不順時還用力加油。

林詩翔跨季連續救援成功場次停在24場。（記者陳志曲攝）林詩翔跨季連續救援成功場次停在24場。（記者陳志曲攝）

兩隊打完4局戰成3：3平手，5局上台鋼靠紀慶然安打建功以4:3再次超前，樂天5局下靠林泓育安打追平、陳佳樂高飛犧牲打拿回領先。8局上台鋼攻勢再起，趁樂天自亂陣腳攻下2分又以6：5超前，9局下林詩翔上場關門卻「開劇場」，1出局後把壘包堆滿，林泓育在2出局2好0壞時一棒結束比賽，也讓林詩翔跨季連續救援成功場次停在24場，仍是中職本土投手新猷。

跨季連24場救援成功 林詩翔開劇場喊停

林泓育指出，林詩翔是很好的救援投手，能與打者對決的球路很多，既然他一上去就被取得2好球，當下能做的就是設法打到球且打在場內，他把前半段的揮擊做好，後半段是安打或失誤不是他能控制，球隊現在輸多贏少，每場勝利都很振奮，就把每場比賽打好，盡可能取得勝利，「1天1天打，不要去想這週、這個系列賽，那太大也太遠。」

曾豪駒表示，雖然他在比賽後段的投手調度有點失誤，沒有換上最好的牛棚投手，感謝選手都沒有放棄，身為學長的林泓育發揮領袖精神，在關鍵時刻跳出來幫助球隊，這場兩隊對好球帶都有抗議，是可以再進步的地方，8局上守備發生2次傳球失誤導致對方再次超前，主要是選手在1分差的狀態下都很緊繃，應該可以再把細節做好。

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