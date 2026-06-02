中職各隊挖角戰 228洋將條款廢了

中職昨召開領隊會議，確定「228洋將條款」走入歷史。圖為2018年自Lamigo桃猿轉戰兄弟的洋投賽格威。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職昨召開領隊會議，會中最大一項變革，是「228洋將條款」走入歷史，聯盟仍設1月15日為優先簽約日期。儘管新政策對各隊補強洋將計畫更有彈性，洋將轉隊時效的權益也受到保障，但能否杜絕這些年各隊偷跑接觸他隊洋將的亂象，或是經紀人挾洋自重，趁機亂炒行情價，仍有待觀察。

蔡其昌（資料照）

改1.15為優先議約期限

中職領隊會議2大結論

「228條款」是中職規章第17章第96條：每年球員註冊期限截止時，為球團註冊球員者，原球團在次年度2月28日前擁有優先議約權，且於隔年3月10日前，禁止參加其他球團的棒球活動。由於2018年洋投賽格威曾自Lamigo桃猿轉戰中信兄弟，該條款因而又稱「賽格威條款」。

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聯盟無調查權 形同虛設

該條款當年用意原先在避免球隊間競價挖角，但由於時限定在2月底，各隊春訓通常早已展開，對於球隊補強和洋將工作權頗有影響，近幾年各隊3月初立即宣布洋將加盟案例層出不窮，聯盟更無調查權，因此後期形同虛設。

蔡其昌︰實務面操作考量

中職會長蔡其昌昨表示，往年領隊會議已經發現問題，曾將日期提早到228，但實務上聯盟無權調查球團，事實上仍等於無法執行，「主要是各隊都同意，那就把這項條款廢止。」

至於新規章仍保有1月15日簽約時限，該日過後，原球團若未和選手完成續約程序，選手即成自由球員，可自由和其他球隊接觸。蔡其昌解釋，韓職的洋將優先議約日期是12月31日，考量中職各隊作業日期，最終決定和韓職錯開，往後推大約2週。蔡其昌解釋：「並非自我示弱，而是現實層面上考量。」

各隊續約洋將 勢必更積極

每年1月中，普遍是各隊原有洋將談約或尋求新洋將的時程，對於外籍選手自身與外國經紀團隊，也需時間考量各聯盟各隊報價。蔡其昌說，將議約日調整到1月15日，跟條款的邏輯不同，只有在現實實務面操作的考量，各隊也都接受。

由於洋將議約期限提前約1個半月，每年季後各隊對於洋將的續約斡旋或挖角行動，勢必要更積極，才能確保新球季洋將戰力無虞。

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